[27 Ocak-3 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta da EA SPORTS FC 26 yerini koruyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (27 Ocak-3 Şubat)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
|Forza Horizon 5
|32.78$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Rust
|18.99$
|-
|No Rest for the Wicked
|19.99$
|11.99$ (-%40)
|A Way Out
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Football Manager 26
|49.99$
|-
|Scam Line
|2.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.