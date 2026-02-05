[27 Ocak-3 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta da EA SPORTS FC 26 yerini koruyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (27 Ocak-3 Şubat)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim EA SPORTS FC 26 69.99$ - ARC Raiders 39.99$ - Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60) Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) Forza Horizon 6 48.99$ - Black Desert 4.99$ - Resident Evil Requiem 52.49$ - Forza Horizon 5 32.78$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ - Rust 18.99$ - No Rest for the Wicked 19.99$ 11.99$ (-%40) A Way Out 29.99$ 2.99$ (-%90) Football Manager 26 49.99$ - Scam Line 2.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.