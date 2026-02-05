Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[27 Ocak-3 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[27 Ocak-3 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta da EA SPORTS FC 26 yerini koruyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (27 Ocak-3 Şubat)

2

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
ARC Raiders 39.99$ -
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50)
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75)
Forza Horizon 6 48.99$ -
Black Desert 4.99$ -
Resident Evil Requiem 52.49$ -
Forza Horizon 5 32.78$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Rust 18.99$ -
No Rest for the Wicked 19.99$ 11.99$ (-%40)
A Way Out 29.99$ 2.99$ (-%90)
Football Manager 26 49.99$ -
Scam Line 2.99$ -
Steam’de Bugüne Kadar Kaç Para Harcadığınızı Biliyor musunuz? Birkaç Saniyede Öğrenebilirsiniz Steam’de Bugüne Kadar Kaç Para Harcadığınızı Biliyor musunuz? Birkaç Saniyede Öğrenebilirsiniz

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Prime Video'ya Şubat Boyunca Eklenecek Yapımlar Açıklandı! Film ve Diziye Doyacaksınız

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim