27 W Şarj Cihazıyla Gelen Z6 Pro, 18 W Destekliyor

Lenovo'nun amiral gemisi telefonlarından Z6 Pro için, ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Telefonun kutusunda 27 W hızlı şarj cihazı bulurken, telefon sadece 18 W hızlı şarj destekliyor.

Lenovo Z6 Pro, Snapdragon 855 işlemciyi ilk kez kullanacak telefonlardan bir tanesi. Gelişmiş kamera ve bellek özelliklerinin yanında turbo oyun modunun da bulunduğu akıllı telefonda sıvı soğutma teknolojisi buluyor. Bu kadar geniş özelliklere sahip olan bir akıllı telefonla ilgili bugün ortaya çıkan bir durum kafalarda soru işaretleri yarattı.

Lenovo Z6 Pro'nun kutusunda 27 W güce sahip bir şarj aleti bulunsa da telefon sadece 18 W'lik hızlı şarj destekliyor. E ne var kardeşim bunda diyebilirsiniz. Hemen o noktaya geliyorum. 18 Watt hızlı şarj özelliği Qualcomm'un Quick Charge 3.0 hızlı şarj standartı ile aynıdır. Fakat yine Qualcomm'a ait olan Quick Charge 4.0+ standartı, 27 Watt güce sahiptir. Hızlı şarj ederken de telefonun bataryasını en yüksek derecede korumaya odaklıdır. Sorunda bundan kaynaklı. 4.000 mAh şarj kapasitesine sahip olan bu akıllı telefonun, bunca iyi özelliği varken acaba neden Lenovo kendini bu noktada ileri taşıyacak olan hamleleri yapmamıştır?

Bir Lenovo yöneticisi konuyla ilgili olarak, Z6 Pro'nun USB Power Delivery 3.0 standartına sahip olduğunu belirtti. Yani yöneticiye göre Lenovo Z6 Pro, bundan dolayı olarak Quick Charge 3.0 şarj özelliğine sahipti. Yöneticinin yaptığı bu açıklama kullanıcılar tarafından çok da kabul görmedi. 100 MP fotoğraf çekebilen bir telefonun bunca özelliği varken Lenovo, bataryaları kısa sürede öldürmeyi mi amaçlıyordu? Bu sorunun cevabı henüz yok ancak özellikleriyle fark yaratan ve 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefonun böyle bir durum yüzünden şarj aletine bağımlı olarak yaşanabileceği düşüncesi, teknolojiyi takip edenleri ciddi anlamda üzmüş durumda.