Grok Skandalı Büyüyor! 28 Sivil Toplum Kuruluşu Apple ve Google’a Çağrı Yaptı: "Uygulama Mağazalarınızdan Kaldırın"

Grok'un müstehcen içerikli görseller üretmesinin ardından xAI'ın yapay zekâsına yönelik sivil toplum kuruluşları bir araya gelmiş durumda. Talepleri ise Grok'un uygulama mağazalarından kaldırılması.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk’ın sahibi olduğu şirket xAI'ın yapay zekâsı Grok’un müstehcen görüntüler üretmesi dünya çapında büyük tepki çekti. Üstelik sorun sadece Musk ve X platformuyla sınırlı değil. Aralarında kadın ve çocuk hakları örgütlerinin de bulunduğu 28 sivil toplum kuruluşu, Apple ve Google’ı hedef alarak bu uygulamaların hâlâ App Store ve Play Store’da yer almasını sert bir dille eleştirdi.

Ultraviolet, ParentsTogether Action ve National Organization for Women gibi güçlü kuruluşların imzaladığı açık mektuplarda, Apple CEO’su Tim Cook ve Google CEO’su Sundar Pichai’ye seslenildi. Mektupta iki teknoloji devinin kendi uygulama kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilerek, “Apple ve Google yalnızca rızasız cinsel içeriklerin ve çocuk istismarının yayılmasına izin vermiyor, bundan kâr da sağlıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Grok'un müstehcen görseller üretmesi 'kısıtlansa' da tepkiler dinmiyor

2

Skandalın merkezindeki Grok’un sadece 24 saat içinde saatte yaklaşık 6.700 adet cinsel içerikli veya ‘çıplaklaştırılmış’ görsel ürettiği belirtiliyor. Bu süre zarfında Grok tarafından oluşturulan görsellerin yaklaşık %85’i ise cinsel içerikli. Daha da endişe verici olan ise bu deepfake görsellerin önemli bir bölümünün reşit olmayan kişileri içeriyor olması.

Esasında durumun vahametini X ve Elon Musk da kabul etti. X'in @Safety hesabı üzerinden yapılan açıklamada Grok'un artık hiçbir şekilde müstehcen görseller üretemeyeceği belirtilmiş olsa da geçmişte de benzer konulardan ötürü gündeme gelen Grok, bir süre daha bu tip çağrıların hedefi olacak gibi.

Tüm gözler şimdi Apple ve Google’da. Her ne kadar bu tip bir hamlenin gerçekleşeceği beklenilmese de sivil toplum kuruluşları ve sektörden önde gelen isimler Apple ve Google'ın etik sorumluluklarını yerine getirip Grok ve X’i uygulama mağazalarından kaldırmasını talep ediyor.

