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[29 Eylül-6 Ekim 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

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Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[29 Eylül-6 Ekim 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 6 Ekim'e kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

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Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
The Walking Trade 4.99$ 2.99$ (-%40)
Tandis 7.99$ 3.99$ (-%50)
Engare 5.79$ 2.89$ (-%50)
Water Margin - The Tale of Clouds and Wind 10.99$ 4.39$ (-%60)
Tinhead 8.99$ 3.59$ (-%60)
Once in Sakartvelo: Out Of Service 1.39$ 1.25$ (-%10)
Zany Golf 3.99$ 1.59$ (-%60)
Wolf Souls 2.99$ 1.49$ (-%50)
Beer Runner 2.99$ 1.79$ (-%40)
Tigershark 5.79$ 2.31$ (-%60)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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