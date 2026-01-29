1.040 TL Değerindeki Fallout 76, Bir Hafta Boyunca Ücretsiz! (Fırsatı Kaçırmayın)

Bethesda'nın sevilen serisinin son oyunu Fallout 76, bir hafta boyunca özel ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Bu süreçte oyun da ciddi indirime girmiş durumda.

Amazon’un büyük ilgi gören Fallout dizisinin 2. sezonu rüzgârını arkasına alan Bethesda, oyunculara güzel bir sürpriz yaptı. Fallout 76, PC ve konsollarda sınırlı süreyle tamamen ücretsiz olarak oynanabilir durumda.

Eğer daha önce Prime Gaming fırsatını kaçırdıysanız ya da Fallout 76’ya bir türlü şans vermediyseniz şimdi tam zamanı. Bu yeni fırsat sayesinde Appalachia topraklarını tek başına ya da arkadaşlarıyla birlikte ücretsiz bir şekilde keşfedebilirsiniz.

4-5 Şubat tarihlerine kadar ücretsiz

Bethesda’nın resmî sitesinden platformunuzu seçerek oyunu indirmeniz yeterli. PC ve Xbox'ta 5 Şubat'a kadar sürecek olan ücretsiz oynama imkânı, PlayStation tarafında 4 Şubat'ta sona erecek.

Ücretsiz hafta sonu oynama fırsatı bittikten sonra maceraya devam etmek isteyenler için de cazip indirimler var. Fallout 76 şu anda Steam’de %80 indirimle 4.79 dolar, konsollarda da benzer fırsatlar mevcut.