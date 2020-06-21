2021 Jeep Grand Cherokee, Kamuflajlı Bir Şekilde Görüntülendi

Jeep'in önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen SUV'u 2021 Jeep Grand Cherokee, kamuflajlı bir şekilde objektiflere yakalandı. Ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir açıklama bulunmayan aracın yeni bir platform üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

Jeep Grand Cherokee’nin bu yıl içerisinde yenilenen bir modelle geleceğini biliyoruz ancak yeni modelin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. İlk planlara göre aracın 2020 Detroit Motor Show’da gösterilmesi planlanıyordu. Ne yazık ki mevcut koronavirüs pandemisi ve üretimlerin durması nedeniyle bu plan rafa kaldırıldı.

Beşinci nesil Grand Cherokee’nin ortaya çıkmasını merakla beklerken Jeep, aracın testlerine hız kesmeden devam ediyor gibi görünüyor. Bugün YouTube’da paylaşılan bir video, Jeep’in test aşamasında olan yeni SUV’unu gözler önüne serdi. Videoda yer alan araç kamuflajla gizlenmiş, yani çok fazla detay göremiyoruz. Yine de yenilenen GC hakkında şimdiye dek öğrendiğimiz birçok bilgi var.

2021 Jeep Grand Cherokee neler sunacak?

2021 Grand Cherokee’de göreceğimiz en büyük yeniliklerden biri platformu olacak. Alfa Romeo Stelvio ve Giulia’nın da kullandığı Giorgio platformu üzerine inşa edilecek olan araç, mevcut 2,91 metrelik dingil mesafesini de artıracak ve birkaç farklı motor seçeneğiyle birlikte müşterilerin beğenisine sunulacak.

Bu noktada giriş seviyesi araçta 2,0 litrelik sıralı dört silindir motor yer alması beklenirken, üst modellerden birinin Pentastar V6 motoruyla donatılması bekleniyor. Bunlara ek olarak bir plug-in hibrit güç aktarma organının da planlar arasında yer aldığı, ancak ilerleyen dönemlerde geleceği söyleniyor. Son olarak aracın bir de 3,0 litrelik dizel V6 motora sahip bir varyantının olacağı ve bu modelin 260 beygir güç ile 651 Nm tork üretebileceği söyleniyor.

Koronavirüs pandemisi ve aksayan üretimler nedeniyle tanıtımı ileri tarihe ertelenen 2021 Jeep Grand Cherokee’nin ne zaman tanıtılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yazımızı noktalamadan önce kamuflajlı bir şekilde objektiflere yakalanan 2021 Jeep Grand Cherokee’nin test sürüşünü hemen aşağıdan izleyebileceğinizi hatırlatalım.

2021 Jeep Grand Cherokee – Kamuflajlı test görüntüleri