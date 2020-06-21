Tesla Cybertruck Los Angeles Müzesinde Yerini Aldı

Amerika’nın en önemli otomotiv müzelerinden biri olan Petersen Automotive Museum, altı günlüğüne Tesla Cybertruck’ın yeni evi oldu. Araç ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Los Angeles’da yer alan Petersen Otomobil Müzesi, oldukça önemli bir merkezdir. Bu müzede bir otomobilin yer alması, otomobil üreticileri için oldukça önemli ve prestijli bir durum olarak gösterilir. Müzeye otomobiller geçici olarak veriliyor ya da bağışlanıyor.

Tesla’nın yeni otomobili olan Tesla Cybertruck da yakın zamanda müzede yerini aldı. Sadece 6 günlüğüne tesiste yer alan araç, ziyaretçilerinin de ilgisini üzerinde topladı. Elektrikli pick-up yakın zamanda firmanın sitesinde de yer almıştı.

Tesla Cybertruck müzede

Peterson müzesinde yer alan Cybertruck’ın dün gece müzeye indirilme anları Chad Hodge tarafından kaydedildi. Böylece Tesla’nın yeni pickup aracı, firmanın müzedeki araçları arasında yerini aldı. Bunlardan biri de Model S olmuştu.

Pick up araç, müzede yalnızca birkaç metre mesafeden görülebiliyor. Tesla mühendislerinin geliştirdiği bu yeni aracın fotoğraflarını ve videolarını çekmek de mümkün oluyor. Aracın plakasında ise CYBRTRK ifadesi yer alıyor.

Elon Musk yakın zamanda yaptığı açıklamada bu aracın yalnızca metalik kaplamalı olarak paylaşılacağını ifade ederken, aracı farklı şekillerde kaplamanın da mümkün olduğunu söylemişti. Daha önce yalnızca şanslı bir azınlık tarafından görülebilen araç pek Los Angeles sokaklarına çıkmıyordu.

Cybertruck tartışma yaratmıştı

Cybertruck’ın tasarımı oldukça popüler olsa da hem seveni hem de sevmeyeni oldukça fazla olmuştu. Elon Musk ve Şef Tasarımcı Franz von Holzhausen aracın tasarımındaki ince noktaları açıklamıştı.

Cybertruck’ın Dual ve Tri-Motor konfigürasyonlarına sahip iki farklı versiyonu var. Bu araçlar firmanın ABD’deki tesislerinde 2021 yılında seri olarak üretilecek. Üretimin yapılacağı yeni tesislerin nerede inşa edileceği ise henüz bilinmiyor.

Tesla Cybertruck muhtemelen ülkemize gelmeyecek, geldiğinde de çok az sayıda gelecektir. Yine de elektrikli otomobillerin gelişimleri açısından Tesla Cybertruck önemli bir noktada bulunabilir.