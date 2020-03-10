2K Games, NFL Oyunları Geliştireceğini Duyurdu

Take-Two Interactive’ın yan kuruluşlarından biri olan 2K Games, önümüzdeki yıllarda bir dizi yeni Amerikan futbolu oyunu yayınlamak için National Football League (NFL) yönetimi ile yeni bir lisans anlaşması imzaladığını açıkladı.

Basketbol simülasyon oyunu serisinin son halkası NBA 2K20 ile çokça eleştirilen 2K Games, tam 16 yıl aradan sonra yeniden Amerikan futbolu oyunu geliştirmeye hazırlanıyor. Amerikalı şirket, bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda bir dizi yeni Amerikan futbolu oyunu yayınlamak için National Football League (NFL) yönetimi yeni bir lisans anlaşması imzaladığını duyurdu.

2K’nın yayınladığı basın açıklamasında, “Yeni NFL oyunları, simülasyon olmayan Amerikan futbolu oyunu deneyimleri sunacak” ifadeleri kullanıldı. Bu, Electronic Arts’ın popüler Amerikan futbolu oyunu Madden’dan farklı bir oyun göreceğimiz anlamına geliyor olabilir. 2K’nın 16 yıl aradan sonra geliştireceği yeni NFL oyunları, belki de RPG türünde karşımıza çıkabilir. Kim bilir?

Son NFL oyununu 2004 yılında yayınlayan 2K Games’in Madden’ın kurduğu hegemonyayı nasıl kıracağı ise büyük bir merak konusu. Bu arada, EA ile NFL yönetiminin lisans anlaşması 2022 yılının sonunda bitiyor. İkili arasındaki ortaklığın hangi şartlar altında devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.

2K Games ile NFL arasındaki anlaşmanın duyurulmasının ardından kısa bir basın açıklaması yapan EA, NFL simülasyon oyunlarının münhasır yayıncısı olduklarını ve NFL ile ortaklıklarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştirilen Madden NFL 20, geçtiğimiz yılın ağustos ayında raflardaki yerini almıştı.