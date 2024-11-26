2K Games, pek çok oyuncunun rahatsız olduğu 2K Launcher uygulamasını kaldırmaya karar verdi. Artık Steam ve Epic Games üzerinden satın alınan oyunlar için 2K Launcher kullanılmayacak.

Video oyun dünyasının sevilen isimlerinden 2K Games, PC ekosisteminde yayımladığı oyunlarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, bu karar kapsamında Steam ve Epic Games üzerinden sattığı oyunlarda aracı olarak kullanılan 2K Launcher uygulamasının fişini çekti.

2K Games, EA ve Ubisoft gibi bazı video oyun şirketleri, harici başlatıcı uygulamalar kullanıyorlar. Mesela bir 2K Games oyunu olan Bioshock Remastered'ı açmaya çalıştığınızda önce 2K Launcher çalışıyor. İşte alınan karar ile bu durum artık tarih olacak. Oyuncular, Steam veya Epic Games üzerinden oyunlara doğrudan ulaşabilecekler.

Oyuncular arasında "zorlama" olarak görülüyordu

2K Games'in aldığı Launcher kararının yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oyuncular, ekstra bir uygulama kullanmak zorunda olmaktan hoşlanmıyor, bunun "zorlama" olduğunu düşünüyorlardı. Alınan karar ile oyuncular arasındaki huzursuzluk da giderilmiş olacak.

Bu arada; eğer daha önceden 2K Games'in yayımladığı oyunlardan bir veya birkaç tanesini satın aldıysanız 2K Launcher uygulamasından kurtulmak için hiçbir şey yapmanıza gerek olmayacak. Şirket, konuyla ilgili açıklamasında yazılımın otomatik olarak silineceğini, sadece ufak tefek dosyaların kalacağını söyledi.