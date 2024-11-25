Rockstar Games, "yılın en çok aranan oyunu" ödülünü alan GTA 6 ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, oyuncuların heyecanını tavan yaptıracak türden.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, video oyun dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Golden Joystick'in sahiplerini bulduğundan bahsetmiştik. Milyonlarca oyuncunun büyük bir heyecanla bekledikleri GTA 6, daha piyasaya sürülmeden ilk ödülünü de almış olmuştu.

Rockstar Games, etkinlikler kapsamında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre GTA 6, gerçekten de beklediğimize değecek. Aslına bakacak olursak pek çok oyuncu, bunun böyle olacağına zaten emin.

İşte Rockstar Games'in GTA 6 açıklaması:

Grand Theft Auto 6 üzerinde inanılmaz şeyler yapan inanılmaz sayıda insan var, kesinlikle akıllara durgunluk veren şeyler, bu yüzden... Buraya gelip bu ödülü herkes adına kabul edebilmek bir onur. Keşke daha fazla kişi burada olabilseydik. Herkese çok teşekkür ederim ve evet, daha fazlası gelecek.

Yapılan açıklama, Rockstar Games'in GTA 6 için yeni açıklamalar yapmaya çok yakın olduğunu gözler önüne seriyor. Fragman yayımlanalı hâyli zaman geçti ve oyuncular, yeni bir fragman için oldukça hazırlar. Bakalım Rockstar Games, bu beklentiyi karşılayacak mı...