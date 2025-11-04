Riot Games'in Yeni Oyunu 2XKO'nun Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Çıkardıkları her oyunla milyonlarca oyuna ulaşmayı başaran Riot Games'in yeni dövüş oyunu 2XKO'ya dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Riot Games'in (eski adıyla Project L) merakla beklenen dövüş oyunu 2XKO, Erken Erişim sürecinin başlamasıyla birlikte nihayet oyuncularla buluştu.

League of Legends evrenini rekabetçi bir dövüş oyunu formatına taşıyan bu yapım, 2v2 etiketli (tag-team) mekanikleri ve yenilikçi oyun sistemleriyle şimdiden FGC (Dövüş Oyunu Topluluğu) içerisinde büyük bir heyecan yaratmış durumda. Biz de bu içeriğimizde 2XKO'ya dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

2XKO fragmanı

2XKO konusu

2XKO, Riot Games'in popüler League of Legends (LoL) evreni olan Runeterra'da geçen bir dövüş oyunudur. Oyuncular, LoL evreninden tanıdığımız ve sevdiğimiz Ahri, Darius, Yasuo, Ekko, Jinx ve Warwick gibi ikonik şampiyonların kontrolünü ele alıyor. Oyun, bu karakterlerin hikâyelerini ve yeteneklerini 2.5D bir dövüş oyunu arenasına taşıyarak Runeterra dünyasını yeni bir perspektiften sunuyor.

2XKO nasıl bir oyun?

2XKO, rekabetçi ve hızlı tempolu bir 2v2 (ikiye iki) tag-team (etiketli takım) dövüş oyunudur. Bu formatta, her oyuncu iki şampiyondan oluşan bir takım seçer ve maç sırasında bu iki karakter arasında anlık geçişler yapabilir.

Tag Mekaniği : Karakterleriniz arasında serbestçe geçiş yapabilir, bir karakteri dinlendirirken diğerini savaşa sürebilir veya komboları uzatmak için takım arkadaşınızı yardıma (assist) çağırabilirsiniz.

: Karakterleriniz arasında serbestçe geçiş yapabilir, bir karakteri dinlendirirken diğerini savaşa sürebilir veya komboları uzatmak için takım arkadaşınızı yardıma (assist) çağırabilirsiniz. Fuse Sistemi : Oyuna özgü "Fuse" adı verilen mekanikler, oyuncuların stratejilerini derinleştirmesine olanak tanır.

: Oyuna özgü "Fuse" adı verilen mekanikler, oyuncuların stratejilerini derinleştirmesine olanak tanır. Erişilebilirlik : 2XKO, hem dövüş oyunlarına yeni başlayan oyuncuların kolayca adapte olabileceği hem de usta oyuncuların derinlemesine ustalaşabileceği mekanikleri bir arada sunmayı hedefler.

: 2XKO, hem dövüş oyunlarına yeni başlayan oyuncuların kolayca adapte olabileceği hem de usta oyuncuların derinlemesine ustalaşabileceği mekanikleri bir arada sunmayı hedefler. Sezonluk Yapı: Oyun, "Sezon 0" ile Erken Erişim'e başlamıştır. Bu, oyuna düzenli olarak yeni şampiyonlar, kostümler, dereceli sezonlar ve bir Savaş Bileti (Battle Pass) sistemi ekleneceği anlamına gelir.

2XKO çıkış tarihi

Oyun, 7 Ekim 2025 tarihinde PC platformu için Erken Erişim'e açıldı. Oyuncular şu anda bu sürümü deneyimleyebilirler. Oyunun tüm platformlar için planlanan tam sürüm çıkış tarihinin 2026 yılı sonlarına doğru olması bekleniyor.

2XKO hangi platformlarda var?

Mevcut (Erken Erişim) : 2XKO şu anda yalnızca PC üzerinden oynanabilmektedir.

: 2XKO şu anda yalnızca PC üzerinden oynanabilmektedir. Planlanan (Tam Sürüm): Oyunun tam sürümü çıktığında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında yer alacak.

Riot Games, oyunun tüm bu platformlar arasında tam çapraz platform (cross-play) ve çapraz ilerleme (cross-progression) desteğine sahip olacağını doğruladı. Yani, ilerlemeniz ve satın alımlarınız tüm platformlarda senkronize olacak.

2XKO fiyatı ne kadar?

2XKO, Riot Games'in diğer popüler oyunları (League of Legends, VALORANT) gibi tamamen ücretsiz (Free-to-Play) bir modelle sunulacak.

Oyuncular, oyunu indirip oynamak için herhangi bir ücret ödemeyecek. Oyunun gelir modeli; kostümler, Savaş Bileti ve diğer kozmetik içerikler gibi mikro işlemler üzerine kurulu olacak. Şampiyonlar, oyun içi para birimiyle (oynayarak kazanılan) veya gerçek parayla (grind sürecini atlamak için) açılabilecek.

2XKO sistem gereksinimleri