Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Paradox Interactive'in sevilen şehir kurma oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz olarak oynanabilir olacak.

6-10 Kasım tarihleri arasında Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip oynayabileceğiniz oyun, daha önce denemediyseniz oyunu denemenizi sağlayacak. Ayrıca şu anda devam eden ve bu ücretsiz oynama sürecinde de devam edecek olan %20 indirim sayesinde oyunu satın almak isterseniz daha uygun fiyata satın alabileceksiniz.

Ücretsiz olacak Cities: Skylines 2 nasıl bir oyun?

Bilmeyenler için Cities: Skylines 2, önceki oyuna göre çok daha büyük haritalarda çalışma imkânı tanıyor ve gelişmiş trafik yapay zekâsı, gerçekçi ekonomik döngüleri ve mevsimsel değişiklikler gibi yeni mekaniklere sahip. Oyuncular, küçük bir kasabadan devasa bir metropole giden yolda bölgelendirme, altyapı, kamu hizmetleri ve vergilendirme gibi şehrin her türlü dinamiğini yönetebiliyor.

Eğer siz de Cities: Skylines 2'yi daha önce oynamadıysanız ve oynamak istiyorsanız 6-10 Kasım tarihleri arasında durağınız belli. Steam hesabınıza girip mağazadan Cities: Skylines 2'nin sayfasına girerek oyunu hiçbir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.