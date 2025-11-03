Kasım 2025: Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar

Kasım ayı tıpkı geçen ay gibi oyunlar bakımından dolu dolu geçecek. Bu ay birçok yapımın piyasaya sürüldüğünü göreceğiz. Gelin bu oyunlara birlikte göz atalım.

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçiyor. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olmuştuk. Bu ay da bu durum devam edecek. Kasım 2025'te birçok yeni oyun bizlerle buluşacak.

Peki bu ay hangi oyunlarla buluşacağız? Bu içeriğimizde Kasım 2025 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

Kasım 2025'te çıkacak oyunlar

3 Kasım

Tales of Old: Dominus (PC)

4 Kasım

Europa Universalis V (PC)

Football Manager 26 (PS5, Xbox Series X|S, PC, iOS, Android)

Master Lemon: The Quest For Iceland (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

5 Kasım

Biped 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

Cairn (PS5, PC)

Dinkum (Switch, PC)

Maplestory: Idle RPG (iOS, Android)

Plagun (PC)

The Fable: Manga Build Roguelike (Switch, PC)

6 Kasım

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2)

Syberia - Remastered (PS5, Xbox Series X|S, PC)

There Are No Orcs (PC)

Unbeatable (PS5, Xbox Series X|S, PC)

7 Kasım

A Pizza Delivery (PS5, Xbox Series X|S, PC)

10 Kasım

Ambrosia Sky: Act One (PC)

Donna: The Canine Quest (PC)

Mineral Madness (PC)

11 Kasım

Bittersweet Birthday (PC)

Goodnight Universe (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC)

Lumines Arise (PS5, PC)

Possessor(s) (PS5, PC)

Rue Valley (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

Sacred 2 Remaster (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Windswept (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch)

12 Kasım

Million Depth (PC)

Tombwater (PC)

13 Kasım

Anno 117: Pax Romana (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Hymer 2000 (PS5, PS4, Switch, PC)

14 Kasım

Call of Duty: Black Ops 7 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Clawpunk (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

Where Winds Meet (PS5, PC)

15 Kasım

Escape from Tarkov (PC)

17 Kasım

Solo Leveling: Arise Overdrive (PC)

18 Kasım

Deadpool VR (Quest)

News Tower (PC)

Rune Ark (PC)

19 Kasım

Chessemble (PC)

Demonschool (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC)

The Thrill of the Fight 2 (Quest)

Unko Technica (PC)

Winter Survival (PC)

20 Kasım

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked (PC)

Kirby Air Riders (Switch 2)

Kriophobia (PC)

Neon Inferno (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

R-Type Delta HD Boosted (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

Samurai Academy: Paws of Fury (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

Cross Blitz (PC)

24 Kasım

Keys of Fury (PC)

25 Kasım

Captain Wayne (PC)

26 Kasım

Terminator 2D: No Fate (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

27 Kasım

Nano Neighbors (PC)

Football Manager 26

Serinin bu oyunu, Unity motorunu kullanan ilk Football Manager olma özelliğini taşıyor. Bu geçiş, maç motorunda, kullanıcı arayüzünde ve genel oyun mekaniklerinde önemli iyileştirmeler sunuyor. Oyuncular, önceki sürümlerden (FM23 ve FM24) kayıtlı oyunlarını bu yeni sürüme aktarabiliyor. Ayrıca FIFA ile yapılan yeni anlaşma sayesinde Dünya Kupası gibi resmî turnuva lisanslarını da içeren FM26, menajerlik deneyimini her zamankinden daha gerçekçi bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Platform : PC (Windows, macOS), PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Mobil (Netflix ve Apple Arcade)

: PC (Windows, macOS), PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Mobil (Netflix ve Apple Arcade) Çıkış Tarihi: 4 Kasım 2025 (Switch sürümü için 4 Aralık 2025)

Rue Valley

Rue Valley, bir zaman döngüsüne hapsolmuş bir adamın hikâyesini anlatan izometrik bir anlatı RYO'sudur. Oyuncular, her biri karmaşık duygusal hikâyelere ve sırlara sahip kasaba sakinleriyle etkileşime girmek zorundadır. Ana karakter, kendi zihinsel zorluklarıyla boğuşurken, bu gizemli anomaliyi çözmek ve döngüyü kırmak için kasabanın derinliklerini keşfeder. Oynanış, anıları bir grafikte saklayarak yeni diyalog seçeneklerinin ve "zihniyetlerin" kilidini açmaya odaklanır.

Platform : PC

: PC Çıkış Tarihi: 11 Kasım 2025

Anno 117: Pax Romana

Ödüllü şehir kurma strateji serisi Anno, bu kez oyuncuları Roma İmparatorluğu'nun zirvede olduğu MS 117 yılına götürüyor. Oyuncular, bir Roma Valisi (Governor) rolünü üstlenerek imparatorluğun kaderini şekillendirecek eyaletler kurarlar. Oyunculara, eyaletlerini ekonomik güç, askeri hâkimiyet veya kültürel birlik yoluyla yönetme seçeneği sunulur. Amacınız, Roma barışını (Pax Romana) korumak ve imparatorluğun en görkemli şehirlerini inşa etmektir.

Platform : PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Çıkış Tarihi: 13 Kasım 2025

Call of Duty: Black Ops 7

Black Ops alt serisinin sekizinci ana oyunu olan bu yapım, Black Ops 2 ve Black Ops 6 olaylarının sonrasında, 2035 yılında geçiyor. David Mason liderliğindeki Black Ops ekibi, bu kez ana silah olarak psikolojik savaşı ve korkuyu kullanan manipülatif yeni bir düşmanla yüzleşiyor. Oyun, serinin imzası hâline gelen sinematik bir hikâye modunun yanı sıra, 18 adet çok oyunculu harita ve klasik "Round-Based Zombies" modunun geri dönüşünü içeriyor.

Platform : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S (İlk günden Game Pass'te)

: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S (İlk günden Game Pass'te) Çıkış Tarihi: 14 Kasım 2025

Escape from Tarkov

Uzun bir beta sürecinin ardından tam sürüme (1.0) geçen Escape from Tarkov, son derece gerçekçi ve zorlayıcı bir "extraction shooter" (hayatta kalıp kaçışa odaklı) oyunudur. Oyuncular, savaşın parçaladığı kurgusal Tarkov şehrinde diğer oyunculara ve yapay zekâya karşı hayatta kalma mücadelesi verir. Amaçları, görevleri tamamlamak, değerli eşyaları (loot) toplamak ve haritadaki belirli çıkış noktalarından canlı olarak kaçmaktır. 1.0 sürümü, oyuna yeni bir "Terminal" haritası ve anlatı odaklı bir hikâye modu ekliyor.

Platform : PC

: PC Çıkış Tarihi: 15 Kasım 2025

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.