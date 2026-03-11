[3-10 Mart] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 3-10 Mart tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta uzun zaman sonra zirvede tekrar EA SPORTS FC 26 bulunuyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (3-10 Mart)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim EA SPORTS FC 26 69.99$ 20.99$ (-%70) Resident Evil Requiem 52.49$ - Slay the Spire 2 10.79$ - Crimson Desert 69.99$ - ARC Raiders 39.99$ - Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90) Marathon 27.99$ - Rust 18.99$ - The Quinfall 7.99$ 3.19$ (-60) Grand Theft Auto V Enhanced 44.99$ 19.79$ (-%56) Euro Truck Simulator 2 10.09$ - Forza Horizon 6 48.99$ - R.E.P.O. 4.99$ 3.49$ (-%30) Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ - Football Manager 26 49.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.