3-6 Ekim 2025: Bu Hafta Sonu Xbox'ta Ücretsiz Oynayabileceğiniz Oyunlar

Xbox FreePlayDays kapsamında bu hafta sonu ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler, 4 oyuna erişim sağlayabilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “FreePlayDays” ismini verdiği bir kampanya düzenliyordu. Bu kampanya kapsamında oyunseverler, belli oyunları sınırlı süreliğine deneme imkânı yakalıyor. FreePlayDays oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazen tüm kullanıcılar için de gelebiliyor.

Şimdi ise 3-6 Ekim 2025 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde denenebilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta sonu boyunca toplam değeri binlerce TL’ye ulaşan 4 oyuna ulaşabilecek. Ayrıca hafta sonundan bağımsız Call of Duty: Black Ops 7 deneyimi de geliyor.

Xbox’ta bu hafta sonu ücretsiz denenebilecek oyunlar:

game

Oyun Normal fiyatı
Sudden Strike 4 – European Battlefields Edition 85 TL
Polterguys: Possession Party 42,50 TL
Dustborn 990 TL
Ready or Not 999 TL

Yukarıdaki oyunlardan 4’ünü de 6 Ekim 2025 tarihine kadar ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Sudden Strike 4’ü denemek için Xbox Game Pass aboneliği gerekiyor. Ancak diğer oyunlar için bir gereksinim yok.

3 oyunu tüm Xbox kullanıcıları deneyebilecek, bazılarında sınırlama olacak

Polterguys: Possession Party tüm Xbox kullanıcıları tarafından pazartesiye kadar denenebilecek. Dustborn oyunu ise 2 saatlik oynama süresiyle yine herkes tarafından denenebiliyor. Son olarak Ready or Not oyunu, 3 saatlik oynama sınırlamasıyla tüm Xbox kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda olacak.

Black Ops 7’nin açık betası geliyor

bo7

Bunlar dışında Microsoft, FreePlayDays kapsamında yeni Call of Duty oyunu Black Ops 7’nin Açık Betasının 5 Ekim itibarıyla açılacağını belirtti. Tüm oyunseverler, 5-8 Ekim tarihleri arasında erişim sağlayabilecek.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

