Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge, delta varyantının etkisiyle artan koronavirüs vakalarının, aralık ayına kadar Avrupa'daki 236 bin kişiyi daha öldürebileceğini söyledi. Bunun nedeni ise aşılama oranının düşmesi...

Delta varyantının yayılış hızı nedeniyle tüm kesimleri tedirgin etmeye devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili önemli bir açıklama, salgının ilk gününden beri tartışılan Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Avrupa özelinde yapılan açıklamalar, tehlikenin geçmediğini ve insanların COVID-19'a yenilmeye devam edeceğini gözler önüne seriyor.

Salgının Avrupa'daki seyri ile ilgili açıklamalar, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge tarafından yapıldı. Kıta genelinde aşılama hızının düştüğünü ve buna zıt olarak da hastalığın yayılma hızının arttığından bahseden Kluge, 1 Aralık tarihine kadar 236 bin kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söyledi. Bu tahminin istatistikler doğrultusunda yapıldığını ifade eden yetkili, salgının üstesinden ancak aşılamayla gelinebileceğini belirtti.

Ölümler, son 1 haftada yüzde 10 arttı

Hans Kluge, salgın nedeniyle ölüm oranlarında ciddi bir artış olduğunu ifade etti. Resmi rakamları da açıklamasına ekleyen DSÖ Avrupa Başkanı, 33 Avrupa ülkesinde yalnızca bir haftada yaşanan ölümlerin, önceki haftaya göre yüzde 10 civarında arttığını söyledi. Bu oran, Avrupa'nın genelinde ise yüzde 11'e ulaşmış durumda. Ölümlerin artmasının bir numaralı nedeni ise tahmin edebileceğiniz gibi aşısızların oranı. Üstelik aşılama hızı düşük kalmaya devam ettikçe, az önce bahsettiğimiz 236 bin yeni ölümün yaşanması neredeyse kesin.

Aşılama süreciyle ilgili tartışılan hususlardan bir tanesi de üçüncü doz ile ilgiliydi. Sağlık otoriteleri tarafından yapılan açıklamalarda, henüz bir doz aşıya ulaşamamış insanlar varken üçüncü doz aşının lüks olduğu ifade ediliyordu. Ancak Hans Kluge, pek de böyle düşünmüyor. "Üçüncü doz aşı hala birinci doz aşısını olmayı bekleyen bir kişiden çalınmış lüks bir güçlendirici değildir. Bu en korumasız durumda olanların da güvenliğini sağlamanın bir yoludur." ifadelerini kullanan DSÖ yetkilisi, bunun yapılması gereken bir şey olduğunu belirtti.