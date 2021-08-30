Tüm Varyantlardan Hızlı Yayılan Yeni Varyant Ortaya Çıktı

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Çin'den Portekiz'e kadar pek çok ülkede görülen yeni bir koronavirüs varyantı bulunduğunu açıkladı. C.1.2 kodlu varyant, şu ana kadar tespit edilmiş tüm varyantlardan daha hızlı yayılıyor.

Son dönemlerde özellikle de delta isimli varyant nedeniyle hayatımızın merkezine oturan COVID-19 salgını, dünya genelindeki aşılama süreci tamamlanmadan rahat bir nefes aldırmayacak gibi görünüyor. Zira delta varyantının güçlü ve çok hızlı bir şekilde yayılıyor oluşu, ülkelerdeki vaka sayılarını yeniden tavan yaptırmaya başlamış durumda.

İnsanlığı her anlamda yoran salgınla ilgili yaşanan son gelişme, delta varyantının koronavirüsün son mutasyonu olmadığını gözler önüne serdi. Daha önce virüsün mutasyona uğraması nedeniyle çok konuşulan Güney Afrika'dan gelen haberler, koronavirüsün "C.1.2" isimli yeni bir varyantının ortaya çıktığını gösterdiyor. Konuyla ilgili açıklama, Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden geldi.

Güney Afrikalı bilim insanlarından yapılan açıklamalara göre söz konusu varyant, ilk kez mayıs ayında tespit edildi. Üstelik yalnızca Güney Afrika değil Yeni Zelanda, İsviçre, Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve hatta Çin'de de bu varyantın görüldüğü ifade edildi. Uzmanlar, yeni varyantın virüsün orijinal halinin çok sayıda değişim geçirmiş bir versiyonu olduğunu söylüyor.

C.1.2 varyantının endişe verici yanı, çok hızlı yayılıyor olması. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre bu varyantın yayılım hızı, yılda 4.18. Bu da C.1.2'nin şu ana kadar tespit edilmiş tüm varyantlardan daha hızlı yayıldığı anlamına geliyor. Uzmanlar, C.1.2'nin delta varyantı yerine geçebileceğini düşündüklerini, bununla ilgili olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyorlar. Hakkındaki bilgiler henüz bir tıp dergisinde yayımlanmayan varyantın, yakın bir gelecekte tüm sağlık otoritelerince kabul görmesi bekleniyor.