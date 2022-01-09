Minnesota Twin Cities Üniversitesi araştırmacıları, sadece 3 boyutlu yazıcı kullanarak tamamen fonksiyonel olan ve bükülebilen OLED bir ekran üretmeyi başardılar. Nasıl mı? Gelin birlikte göz atalım.

Heyecan verici yeni bir araştırmada Minnesota Twin Cities Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir OLED ekranı tamamen 3 boyutlu olarak yazdırmayı başardılar. Bu gelişme, gelecekte pahalı mikrofabrikasyon tesislerinde teknisyenlerin üretmesi yerine evde bir insanın 3 boyutlu yazıcı kullanılarak yaygın olarak üretilebileceği düşük maliyetli OLED ekranların yaygınlaşmasına yol açabilir.

OLED ekran teknolojisi, organik bir malzeme katmanı kullanarak elektriğin ışığa dönüştürülmesine dayanmaktadır. OLED'ler, esnek hale getirilebilen ve hem televizyon ekranları ve monitörler gibi büyük ölçekli cihazlarda hem de akıllı telefonlar gibi el tipi elektronik cihazlarda kullanılabilen yüksek kaliteli dijital ekranlar olarak işlev görür. Peki araştırmacılar üç boyutlu yazıcıda OLED üretmeyi nasıl başarmış gelin göz atalım.

Ekran 64 piksele sahip ve 1,5 inç büyüklüğünde

OLED ekranlar hafif olmaları, güç açısından verimli olmaları, ince ve esnek olmaları, geniş görüntüleme açısı ve yüksek kontrast oranı sunmaları nedeniyle günümüzde birçok cihazda kullanılıyor.

Bu yeni araştırmada Minnesota Üniversitesi araştırma ekibi, altı cihaz katmanını basmak için iki farklı baskı modunu birleştirdi ve bu tamamen 3D baskılı, esnek bir organik ışık yayan diyot ekran (OLED) elde etmeleriyle sonuçlandı. Elektrotlar, ara bağlantılar, yalıtım ve kapsüllemenin tümü ekstrüzyon yöntemi ile basıldı, aktif katmanlar ise oda sıcaklığında aynı 3D yazıcı kullanılarak spreyle basıldı.

Ekran prototipi her iki tarafta yaklaşık 1,5 inç büyüklüğe ve 64 piksele sahip ve prototipin her pikseli çalıştı ve ışık göstermeyi başardı. Araştırmacılar, 3D baskılı ekranın da esnek olduğunu ve onu çok çeşitli uygulamalar için yararlı hale getirebilecek bir kapsülleyici malzemeyle kullanılabileceğini söyledi.