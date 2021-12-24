İBB, 3 Boyutlu Yazıcıyla Bina İnşa Etti (Video)

Üç boyutlu yazıcılar hayatımızın her alanına dokunmaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu teknolojiyle bir bina inşa ettiğini duyurdu. Üç boyutlu yazıcının İSTON tarafından geliştirildiği belirtildi.

Üç boyutlu yazıcılar artık bireysel hayatlarımıza da girmişken bunun yanı sıra, ticari anlamda da pek çok kolaylık sağlıyor. Bugüne kadar üç boyutlu yazıcıyla üretilen protez göz gibi son derece önemli gelişmeler görmüşken, pek çok ülkede üç boyutlu yazıcıların inşaat gibi alanlarda da kullanıldığını görüyoruz. Türkiye’de pek de yaygın olmayan bu kullanımsa son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda İBB bünyesindeki İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. (İSTON) tarafından geliştirilen üç boyutlu yazıcıyla bina inşa ettiklerini duyurdu. Videoda, bu yazıcıyla inşa edilen yeni bina da gösterildi.

İBB’nin üç boyutlu yazıcıyla inşa ettiği bina:

İBB tarafından paylaşılan bilgilere göre üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle inşa edilen bu bina, 2 haftada inşa edildi. Üç boyutlu yazıcı, yapının duvarlarını 14 günde inşa ederken binanın çatı sistemi, mekanik ve elektrik aksamlar ve diğer ince işlerin de eklenmesiyle bina, 24 gün içinde son haline geldi. Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin diğer inşaat tekniklerine göre %15 tasarruf sağladığı da belirtildi.

İBB İSTON AŞ Asya Yakası Tesisler Müdürü Vural Öcal, yaptığı açıklamada bu üretim teknolojisinin kalıplı imalat teknolojisine göre daha hızlı üretime imkân verdiğini, daha az işçilik gerektirdiğini, kalıp maliyeti olmadan üretim yapılmasına olanak tanıdığını, düşük malzeme ihtiyacı ve daha az atık oluşturarak çevreci bir inşaat yönetimi sunduğunu söyledi.

Bunların yanı sıra üç boyutlu yazıcı ile inşa edilen yapılarda yalıtıma ihtiyaç duyulmadığı da videoda belirtildi. Geliştirilen üç boyutlu yazıcıyla inşa edilen bina tek katlı olsa da İSTON, çok katlı yapıların inşası için de çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İBB, üç boyutlu yazıcıyla ilk olarak Temmuz 2021’de bina inşa etmişti.