"3. Dünya Savaşı İçin İlk Belirtiler Ortaya Çıktı"

ABD'li siyaset bilimci Gordon Chang, tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama yaptı. Üçüncü Dünya Savaşı için ilk belirtilerin ortaya çıktığını söyleyen Chang, Joe Biden hükümetinin dünyayı büyük bir fırtınaya sürükleyebileceğini ifade etti.

Dünya son dönemlerde oldukça karışık bir süreçten geçiyor. Bir yandan koronavirüs pandemisi, buna bağlı olarak kurulan yeni dünya düzeni ve ülkeler arası gerilimler derken sonumuz pek de iyi görünmüyor. ABD'li bir siyaset bilimci ise bu konuyla ilgili endişeleri daha da artıran bir açıklama yaptı. Gordon Chang isimli uzmana göre 3. Dünya Savaşı'nın belirtileri çoktan ortaya çıkmaya başlamış durumda. Peki nasıl?

İngiliz Daily Express gazetesine konuşan Gordon Chang, Joe Biden hükümetinin yeni bir savaşa neden olabileceğini belirtti. Yaptığı açıklamalarda “Savaş başlangıcının ilk belirtilerinden biri, ABD’nin yerinden edilmesi" ifadelerini kullanan siyaset bilimci, Biden yönetimini diğer ülkelere karşı pasif kalmakla suçladı. Chang'e göre Biden'ın özellikle de uzay sektöründeki yanlış hesapları, yeni bir dünya savaşının başlamasına yol açabilir.

"Joe Biden rakiplerini zayıflatmak için hiçbir şey yapmıyor"

Gordon Chang, Joe Biden'ın rakiplerini zayıflatmak için hiçbir şey yapmadığını, ABD'yi koruma görevinin üstesinden gelemediğini ifade etti. Bu ifadeleriyle ilgili ser verip sır vermeyen siyaset bilimci, böylelikle ABD'deki bazı düşünce kuruluşlarını da doğrulamış oldu. Öyle ki ABD'deki bazı kesimler, Joe Biden yönetiminin İran'ın nükleer çalışmaları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim konusunda pasif kaldığını düşünüyor.

Bu arada; Rusya ile Ukrayna demişken yanı başımızda büyük bir savaşın çıkmak üzere olduğunu ifade edebiliriz. Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır devam eden gerilim, son dönemlerde iyiden iyiye artmış durumda. Hatta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği bile konuşuluyor. Ancak Moskova, bu iddiaları defalarca reddedip kimseyi işgal etme ya da kimseye saldırma gibi bir amaçlarının olmadığını söylüyor. Rusya'ya göre gündemdeki iddialar, ülkenin çevresini NATO güçleriyle donatma girişiminin bahanesi...