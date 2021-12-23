"ABD, Rusya'ya Akıllı Telefon Satışını Durduracak"

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilime ABD'nin de dahil olacağı ileri sürüldü. Reuters'ın haberine göre ABD, Rusya'ya ihracat ambargosu uygulayacak. Reuters bu durumun, Rusya için emsalsiz olacağını yazdı...

Karadeniz sınırlarımızın ötesi, bir süredir çok karışık. Öyle ki Rusya ile Ukrayna arasında bitmek bilmeyen bir gerilim var. Hatta bazı kesimler, bu iki ülke arasında büyük bir savaş çıkacağını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünüyorlar. Önümüzdeki günlerde neler yaşanır bilinmez ancak Reuters'ta yer alan bir haber, ABD'nin Rusya'ya ambargo hazırlığında olduğunu düşündürüyor.

Reuters'ın haberine göre ABD hükümeti, Rusya'ya yönelik ihracat kontrolü tedbirlerini görüşmek için üst düzey yetkililerini topladı. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantılarda, Rusya'ya akıllı telefonlar ile uçak ve otomobil parçalarının ihracatının kısıtlanabileceği üzerinde duruldu. Şayet böyle bir karar çıkarsa, Rusya pek çok alanda zora girmiş olacak.

"Rusya için emsalsiz olacak"

Reuters'ın haberine göre Rusya'ya uygulanacak ihracat ambargosu, Rusya için emsalsiz olacak. Zira bu kararla Rusya vatandaşlarının akıllı telefon ve otomobil parçalarına ulaşmaları zorlaşacak. Ayrıca üretimde de büyük sorunlar yaşanacak. Bunun doğal bir sonucu olarak da istihdam problemleri baş gösterecek. Öte yandan, Rusya ile Huawei arasındaki iş birliklerinin önlenebilmesi için Donald Trump yönetiminde atılmış adımların yeniden gözden geçirileceği, bu sayede Rusya'nın yarı iletkenlere ulaşmasının da zorlaştırılacağı ifade ediliyor.

Rusya'dan açıklama geldi

Haberin gündem olmasıyla konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray'dan bilgi veren kişinin kim olduğunun bilinmediğini, dolayısı ile kaynağın belirsiz olduğunu söyledi. Bu yüzden de haberle ilgili çok da düşünmeyeceklerinden söz eden Peskov, en azından şu an için söyleyecek bir şey olmadığını belirtti.