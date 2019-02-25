3. Kocatepe Kariyer Günleri 4-5 Mart’ta AFKÜ'de

Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Kulübü tarafından düzenlenecek olan 3. Kocatepe Kariyer Günleri 4-5 Mart’ta gerçekleşecek.

Sektörün önde gelen isimleri ile üniversiteli gençleri bir araya getiren Kocatepe Kariyer Günleri, kariyer planlamaları, iş dünyası ve gelişen teknoloji üzerine konuşmaların olacağı verimli bir etkinlik vaat ediyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 2.Kocatepe Kariyer Günleri’nde 2 günde toplam 10 oturumda 2000’den fazla kişiye ulaşan etkinlik bu yıl daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

EAE Elektrik, Ulusoy Elektrik, Toyota, Emre KONCA, Yıldırımdan Korunma Merkezi, ABB, Aksa Enerji ve AKÜ Mezunlarının katılacağı etkinlik Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik hakkında detaylı bilgi için kulübün instagram hesabı (akuelektrikkulubu) ve akuelektrik.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.