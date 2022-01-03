SHIB topluluğunun en bilindik üyelerinden birisi olan Steven Cooper, 2 milyon 750 bin SHIB daha yaktıklarını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte yatırımcılar arasında ‘Neden daha fazla yakmıyorsun?’ tartışmaları başladı. Cooper, bu tartışmalara da bir cevap verdi.

Son ayların en popüler kripto para birimlerinden birisi olan Shiba Inu (SHIB), ‘Dogecoin katili’ olarak kripto para piyasasında işlem görmeye devam ediyor. Günümüzde piyasa hacmi açısından en büyük 100 kripto para içinde bulunan SHIB, bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla 0,00033 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Kripto para biriminin değerinin giderek yükselmesi içinse SHIB yatırımcıları, bir topluluk olarak zaman zaman yakma işlemine başvuruyorlar. SHIB yatırımcılarının kullanılmayan bir blok zinciri adresine göndererek belirli miktardaki kripto para birimini dolaşımdan çıkardıkları bu işlemlerden birisi de bugün gerçekleşti.

Sadece 93 dolarlık SHIB yakıldı, yatırımcılar arasında tartışma çıktı

Dünyanın ilk kripto para tabanlı müzik şirketi Bigger Entertainment’ın kurucusu Steven Cooper, sabaha karşı yaptığı paylaşımda 2 milyon 750 bin SHIB yaktıklarını açıkladı. 2 milyon 750 bin SHIB ise yalnızca 93,36 dolara denk geliyordu. 18 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan kripto para biriminden yalnızca 93,36 dolarlık kısmının yakılması da haliyle bazı yatırımcıların dalga konusu oldu.

Öte yandan Cooper, SHIB yatırımcılarının ‘Neden daha fazla yakmıyorsun?’ sorularına da yanıt verdi. Herkesin kendilerine trilyonlarca SHIB yakmasını söylediğini ifade eden Cooper, bunu söyleyen kimsenin kendi rolünü üstlenerek belli oranda SHIB yakmadığını belirtti. Son işlemle birlikte Cooper’ın yaktığı SHIB sayısıysa 889 milyonu, yani 30 bin doları aştı.

2020 yılında piyasaya giren SHIB’in başlangıçtaki toplam arzının yarısı Ethereum kurucularından Vitalik Buterin’e gönderilmiş, yarısı ise Uniswap’e kilitlenmişti. Buretin, SHIB tokenların bir kısmını bağışlamış, geriye kalan 410 trilyondan fazla SHIB’i de Mayıs 2021’de dolaşımdan çıkarmıştı. Bu işlemin ardından token yakmak, SHIB yatırımcıları arasında popüler bir hal almıştı.

Günümüzde 549 milyar SHIB dolaşımda bulunuyor.