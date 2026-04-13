Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Caviar eşsiz tasarıma sahip iPhone modellerine bir yenisini daha ekledi. Sadece 11 adet üretilen "iPhone 2007"nin arka kasasında 50. yıla özel iPhone 2G anakartı yer alıyor.

Lüks teknoloji markası Caviar, sıra dışı bir telefonla daha karşımızda. Şirket, Apple’ın 50. yılına özel olarak geliştirdiği “iPhone 2007” adlı özel versiyonuyla, geçmiş ile bugünü tek cihazda buluşturdu.

Bu özel üretim model, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max temel alınarak tasarlandı ancak onu benzersiz kılan detay, arka paneline yerleştirilen orijinal iPhone 2G anakart parçası oldu. Bu parça, Apple logosu şeklinde tasarlanmış özel bir kapsülün içine yerleştirilerek cihazın merkezine konumlandırılmış durumda.

Apple'ın 50. yılına özel tasarım

Tasarımda ayrıca ilk iPhone’un devre yapısını andıran ince gravürler dikkat çekiyor. Titanyum gövde ve siyah kaplama ile premium bir görünüm sunan cihazda, Steve Jobs’un imzası da özel olarak işlenmiş. Bununla da kalmayan Caviar, cihaza Apple’ın 50. yılına özel bir ekran koruyucu da eklemiş.

Sadece 11 adet üretilen bu ultra lüks model, koleksiyoncular için âdeta bir sanat eseri niteliğinde. Ürün, altın kaplama hatıra parası ve özel tasarım aksesuarlarla birlikte şık bir kutuda sunuluyor.

Fiyatı ne kadar?

Caviar'ın bu eşsiz iPhone 17 Pro'sunun 256 GB modeli 10.770 dolar iken 1 TB modeli 11.490 dolar değerinde. iPhone 17 Pro Max ise 256 GB modeli 11.270 dolar, 2 TB modeli 12.700 dolar fiyat etiketine sahip.

