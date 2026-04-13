ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Engellilere yönelik ÖTV'siz araç alımıyla ilgili yapılan düzenleme TBMM'de kabul edildi.

TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımında önemli değişiklikler getirdi. Özellikle ortopedik engelli bireyler için kapsam genişletilirken, sistemin kötüye kullanımını önlemek adına bazı sınırlamalar da getirildi.

Yeni düzenlemeye göre %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan vatandaşlar, artık sürücü belgesi alamasa bile ÖTV’siz araç satın alabilecek. Böylece daha önce bu haktan yararlanamayan birçok kişi için araç sahibi olmanın önü açılmış oldu.

Aracın en az %40 yerli üretim olması gerekecek

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise fiyat ve yerlilik şartı. 2026 yılı itibarıyla vergiler dâhil fiyatı 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında olan araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına girecek. Ayrıca satın alınacak aracın en az %40 yerli üretim olması zorunlu hâle getirildi. Bu kapsamda, Türkiye’de üretilen yerli ve bazı yabancı markaların modelleri tercih edilebilecek.

Düzenleme yalnızca binek otomobilleri değil; motor hacmi 2800 cm³’ü aşmayan kamyonet, panelvan ve arazi araçlarını da kapsıyor.

Son olarak yeni kurallar araç sahiplerini zamanlama konusunda daha dikkatli olmaya zorluyor. ÖTV’siz alınan bir araç 5 yıl sonra cezasız şekilde satılabilecek ancak yeni bir ÖTV’siz araç almak isteyenler ilk alım tarihinden itibaren 10 yıl beklemek zorunda kalacak.