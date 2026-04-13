2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

2026'nın ilk üç ayında dünyada en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu. iPhone 17'nin başarısı, Apple'ı uçurdu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk çeyreğini tamamladığımız 2026 yılı da akıllı telefonlar konusunda dolu dolu geçen bir dönem olmayı başardı. Öyle ki son üç ayda dünya çapında yepyeni telefonlar tanıtılırken milyonlarca da telefon satıldı. Peki 2026’nın başında en çok telefon satan markalar hangileriydi?

Araştırma firması Counterpoint 2026’nın ilk çeyreğine dair akıllı telefon satış verilerini paylaştı. Verilere göre dünya çapında telefon satışları geçen yılın aynı dönemine göre %6 düşüş gösterdi. RAM kıtlığının tedarik zincirini aksatması, üreticilerin maliyetleri artırması, Orta Doğu’da yaşanan gerilimler sonucu tüketici güveninin düşmesi gibi faktörler 2026 yılının ilk üç ayında satışların azalmasına neden oldu.

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu
2026’nın ilk üç ayında en çok telefon satan markalar

  1. Apple - %21
  2. Samsung - %20
  3. Xiaomi - %12
  4. OPPO - %11
  5. vivo - %8
  6. Diğer markalar - %28

Marka bazında listeye baktığımızda Apple’ın %21’lik pazar payına ulaşarak yılın ilk üç ayında dünyada en çok telefon satan markası olmayı başardığını görüyoruz. ABD’li firma, yıllık oranda** %5’lik bir büyüme** kaydetmiş. Ayrıca Çin’de de performansını iyileştirerek zirveye oturmuş. Şirketin çok büyük beğeni toplayan iPhone 17 modelleri, bu başarıda büyük role sahip.

Samsung, %20 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Güney Koreli firma, yıllık oranda** %6’lık bir düşüş** yaşamış. iPhone 17’nin çıkışı, Samsung’u ciddi oranda etkilemiş durumda. Şirket şubatta Galaxy S26 serisini piyasaya sürmüştü ancak bu telefon satışları bu çeyrek verilerine etki edecek kadar büyük olmadı.

Üçüncü sırada %19’luk düşüş yaşayan %12 payında Xiaomi, dörtte %11 paya sahip OPPO, beşte ise %8’lik pay bulunduran vivo yer alıyor.

