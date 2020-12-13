3. Nesil AMD EPYC Milan CPU'larına Ait Bilgiler Ortaya Çıktı

AMD'nin sunucular için geliştirdiği üçüncü nesil EPYC Milan CPU'larına ait bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu yongalardan iki tanesi, 64 çekirdeğe ve 128 iş parçacığına sahip olacak.

AMD'nin üçüncü nesil EPYC Milan CPU serisinin, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Intel'in Ice Lake Xeon CPU'ları da aynı dönem içerisinde piyasaya sürülecek. Bu da iki şirket arasında çetin bir rekabet yaşanacağı anlamına geliyor.

ExecutableFix (@ExecuFix) isimli bir Twitter hesabı, AMD'nin yen nesil EPYC Milan CPU'larıyla ilgili bazı yeni bilgiler ve performanslarına dair yeni rakamlar paylaştı. İşte AMD'nin yeni Zen 3 çekirdek mimarisine sahip CPU'larına dair ortaya çıkan bilgiler.

AMD EPYC Milan 64 çekirdekli CPU SKU'ları

AMD EPYC 7763, çekirdek yoğunluğu ve saat hızı bakımından en hızlı Milan SKU'larından bir tanesi olacak. 64 çekirdek ve 128 iş parçacığına sahip olan CPU, 256 MB'lik L3 önbelleğine ve 32 MB'lık L2 önbelleğine sahip olacak. Saat hızına bakıldığında temel saat hızı 2,45 GHZ, hızlandırılmış saat hızı 3,5 GHZ olacak.

Buna ek olarak bir de EPYC 7713 bulunuyor. EPYC 7763 ile benzer konfigürasyonlara sahip olsa da aralarındaki fark saat hızında ortaya çıkıyor. EPYC 7713'ün temel saat hızı 2,0 GHz, hızlandırılmış saat hızı 3,7 GHz olacak. Ayrıca TDP (termal tasarım enerjisi) tarafında EPYC 7763, 280 W; EPYC 7713, 225 W olacak.

AMD EPYC Milan 32 çekirdekli CPU SKU'ları

Wccftech'te yer alan habere göre 32 çekirdekli SKU'lar içerisinde EPYC 75F3 ve EPYC 74F3 yer alabilir. Ancak 74F3'ün 24 çekirdek ve 48 iş parçacığı kullanması gibi bir ihtimal de bulunuyor. 75F3'e dönecek olursak; 32 çekirdek ve 64 iş parçacığına sahip olacak.

Yonganın temel saat hızı 2,95 GHz, hızlandırılmış saat hızı ise 4.0 GHz olacak ki sunucu CPU'ları arasında şu ana kadarki en yükseği. TDP'si 280 W'ta olacak olan yonga, 256 MB L3 önbelleğiyle çıkacak.

AMD EPYC Milan 24 çekirdek ya da daha altı CPU SKU'ları

Bu segmentte 2 tanesi onaylanmış, 4 tanesi henüz onaylanmamış 6 yonga bulunuyor. Onaylananlardan ilki olan EPYC 7413; 24 çekirdek, 48 iş parçacığı, 128 MB L3 önbellek, 2,65 GHz temel saat hızı, 3,60 GHz hızlandırılmış saat hızına sahip olacak. TDP'si ise 180 W'ta olacak.

Onaylanmış ikinci yonga olan EPYC 7313, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığıyla çıkacak. 128 MB L3 önbelleğe sahip olacak olacan yonga, 3,00 GHz temel saat hızına, 3,70 GHz hızlandırılmış saat hızına sahip olacak. Bu sınıfta yer alacağı tahmin edilen ancak henüz onaylanmayan SKU'lar ise 72F3, 7443, 7663 ve 74F3.