AMD'nin iki gün sonra piyasaya süreceği amiral gemisi ekran kartı Radeon RX 6900 XT, girdiği benchmark testinde rakibine fazlasıyla yakın bir sonuç elde etti. RX 6900 XT ve 500 dolar daha pahalı olan RTX 3090 arasındaki fark yalnızca 3,3 FPS oldu.

NVIDIA'nın 1 Eylül'de tanıttığı RTX 30 serisine cevap vermesi beklenen AMD, 29 Ekim günü bu cevabı gayet iyi bir şekilde vermişti. Şirketin yeni serisi, NVIDIA'nın ekran kartı serisine göre daha iyi performans gösteriyor; üstelik bunu daha düşük güç tüketimiyle yapıyordu. AMD'nin yeni serisi, Radeon RX 6800, 6800 XT ve amiral gemisi 6900 XT'den oluşuyordu.

AMD, geçtiğimiz günlerde ekran kartı serisinde yer alan RX 6800 ve 6800 XT modellerini piyasaya sürmüştü. Fakat serinin amiral gemisi RTX 6900 XT'nin 8 Aralık'ta piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Amiral gemisi ekran kartın piyasaya sürülmesine 2 gün kalaysa ekran kartı hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Radeon RX 6900 XT, 3,3 FPS ile geride kaldı:

AMD Radeon RX 6900 XT benchmark sonuçları

AMD Radeon RX 6900 XT, bugün Ashes of the Singularity oyununun veritabanında gözüktü. Ekran kartı, oyundaki benchmark testlerine girdi. NVIDIA GeForce RTX 3090'ın rakibi olan ve bu ekran kartından 500 dolar daha ucuz fiyat etiketine sahip olacak Radeon 6900 XT, RTX 3090'ı burada geçmeyi başaramadı.

NVIDIA GeForce RTX 3090 benchmark sonuçları

İnternet sitesinde paylaşılan benchmark sonuçlarına göre RX 6900 XT, teste Intel Core i7-8700K işlemci ve 32 GB RAM'le girdi. Ekran kartı, benchmark testinde ortalama 102,1 FPS değerine ulaştı. Öte yandan aynı işlemci ve RAM ile aynı teste giren NVIDIA GeForce RTX 3090, testte ortalama 105,4 FPS'ye sahipti.

Tabii bu testte NVIDIA'nın GeForce RXT 3090'ıyla 3,3 FPS farkla AMD'yi geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak iki ekran kartı arasında 500 dolarlık gibi devasa bir farkın bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu testin asıl kazananı da bir nebze ortaya çıkıyor. AMD, gerçekten de NVIDIA'nın soğuk ter dökmesini sağladı.