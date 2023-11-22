Hollandalı motosiklet markası Carver, Türkiye'ye geliyor. Üstelik şirketin aynı ada sahip 3 tekerlekli ve asla devrilmeyen motosikleti, Türkiye'de de üretilebilir. Peki bu ilginç araç hangi özelliklere sahip?

Otomotiv, inşaat ve sigortacılık gibi pek çok sektörde hizmet vermekte olan Gürses Şirketler Grubu, çok yakında yeni bir işe imza atacak. Şirket, Hollanda merkezli otomotiv üreticisi Carver'ın 3 tekerlekli motosikletini Türkiye'ye getirecek. Şirket ile aynı isme sahip olan motosiklet, alıştığımız araçlardan oldukça farklı bir yapıya sahip. Hatta Gürses, aracı Türkiye'de üretmeyi de düşünüyor.

Carver motosiklet, "Dinamik Araç Kontrolü" (DAK) olarak isimlendirilen özel bir teknolojiye sahip. Bu teknoloji, aracın dönüş sırasında devrilmesini engelliyor. Hâl böyle olunca tüketiciler için oldukça iyi bir sürüş güvenliği sağlanıyor. Emre Özpeynirci'nin açıklamasına göre önümüzdeki ay itibarıyla Türkiye'ye gelecek olan motosiklet, 500 bin TL civarında fiyat etiketine sahip olacak.

Karşınızda Carver

Aşırı kompakt yapısı ile şehir içi trafiğinden kurtulmak isteyenler için iyi bir alternatif olacak Carver, 2 kişinin binebildiği bir motosiklet. Üstelik bu aracın tavanı kapalı. Bu da olumsuz hava koşulları için önemli. Tamamen elektrikli bir yapıya sahip olan Carver, günlük kullanım için ideal bir model olarak karşımıza çıkacak.

Carver, "Base", "S+" ve "R+" olarak isimlendirilen üç versiyona sahip. S+ versiyon 80 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve 100 kilometre menzile sahip. R+ versiyonda ise maksimum hız 45 km/s olarak karşımıza çıkıyor olsa da menzil, bu versiyonda 130 kilometre. Base versiyonda ise 45 km/s'e kadar hız ve 100 kilometre menzil ile karşılaşıyoruz. Her üç versiyonda da 230V kablolu şarj desteği sunulurken Carver, 3 saatte yüzde 80 şarj olabiliyor. Aracın 75 litrelik bagaj hacmine sahip olduğunu da belirtelim.

Carver'ın kargo teslimatları için tasarlanmış olan bir versiyonunun daha olduğunu belirtelim. 500 litre bagaj hacmi sunan "Carver Cargo" isimli versiyon, 80 km/s hıza kadar ulaşabiliyor ve 130 kilometre menzil değeri sunuyor. Cargo versiyon, 1 yolcu taşıyabiliyor.

Carver ile ilgili aktarabileceklerimiz, şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.