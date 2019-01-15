  • 30.000 TL Ödüllü Türkiye Zeka Oyunları Yarışması Başladı

30.000 TL Ödüllü Türkiye Zeka Oyunları Yarışması Başladı

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Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen, geleneksel “Türkiye Zeka Oyunları Yarışması OYUN 2019” elemeleri başladı.

Türkiye Zeka Vakfı, toplamda 30.000 TL ödül dağıtacağı OYUN 2019 ile ilgili detayları resmi web sitesi üzerinden paylaştı. Eleme sınavı, yarı final ve final sınavı aşamalarından oluşacak olan yarışmada, eleme süreci bugünden itibaren başladı ve 26 Şubat 2019 Salı gününe kadar da devam edecek.

Yarışmaya katılım gösterenler arasından her kategorinin birincisine 3.000 TL, ikincisine 2.000 TL ve üçüncüsüne 1.000 TL ödül verilecek. 

Kategorilerde ilk 10 sıradakilere derece belgesi, kitap/dergi ve eğitim ürünleri, final sınavına katılmaya hak kazananlara başarı belgesi ve eleme sınavına katılan herkese katılım belgesi verilecek. 

Siz de yarışmaya kayıt olmak ve 30.000 TL ödüle ulaşmak için elemelere katılmak istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.
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Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/turkiye-zeka-vakfindan-30-bin-tl-odullu-yarisma-41083361
Etiketler: yarışma, zeka
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