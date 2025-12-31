[30 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Oyunseverlerin en çok kullandığı platformlardan olan Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyordu. Yılbaşına özel olarak da yıl sonuna kadar her gün birer “gizemli” ücretsiz oyun dağıtılacaktı. Şimdi ise Epic Games’in 30 Aralık tarihi itibarıyla bedavaya vereceği oyun belli oldu.
Epic Games, yılbaşına özel olarak 30-31 Aralık günü arasında bedavaya verdiği oyun, Viewfinder oldu. Normal fiyatı 699 TL olan Trine Classic Collection şu anda ücretsiz bir şekilde Epic Games üzerinden sahip olabiliyorsunuz.
Trine Classic Collection nasıl bir oyun? Fiyatı ne kadar?
Epic’in ücretsiz verdiği yapım, bulmaca ve platform türünün efsanelerinden olan Trine serisinin oyunlarını bir araya getiren bir koleksiyon. Paketin içinde Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: Artifacts of Power ve Trine 4: Definitive Edition yer alıyor. Terk edilmiş ve harabeye dönmüş bir krallıkta Büyücü Amadeus, Şövalye Pontius ve Hırsız Zoya ile unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. 4 oyunu içeren koleksiyonun normal fiyatı 699 TL.
Trine Classic Collection fragmanı
Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?
Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.
- Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
- Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.
- Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.