Duyurulmasıyla Çıkması Bir Olan God of War Sons of Sparta'ya Dair Bilmeniz Gereken Her Şey

Geçtiğimiz gece gerçekleşen State of Play etkinliğinde sürpriz bir şekilde yeni God of War oyunu gösterildi ve oyun duyurulmasıyla birlikte biz oyunculara sunuldu. Biz de bu içeriğimizde God of War Sons of Sparta'ya dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Geçtiğimiz gece gerçekleşen State of Play etkinliğinde büyük bir sürpriz yaşandı. Yıllardır dedikodusu dönen ancak bir türlü resmiyet kazanmayan o proje, Santa Monica Studio'nun "Shadow Drop" (aniden satışa sunma) hamlesiyle bir anda karşımıza çıktı.

God of War evreninin köklerine, Kratos'un en savunmasız ve belki de en insani dönemlerine indiğimiz bu yapım, serinin hayranlarını hem nostaljik hem de yepyeni bir maceraya davet ediyor. Kratos ve kardeşi Deimos'un Spartalı askerler olarak yetiştirildiği o zorlu yılları konu alan bu oyun, sadece hikâyesiyle değil, serinin alışılmış yapısını kıran oynanışıyla da dikkat çekiyor. Biz de God of War Sons of Sparta'ya dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

God of War Sons of Sparta fragmanı

God of War Sons of Sparta konusu

God of War Sons of Sparta, kronolojik olarak serinin diğer tüm oyunlarından (hatta Ascension'dan bile) öncesine gidiyor. Oyun, Kratos ve kardeşi Deimos'un Sparta'daki çocukluk ve gençlik yıllarına odaklanıyor. Bildiğimiz o öfke dolu "Savaş Tanrısı" kimliğinden çok önce, iki kardeşin acımasız Sparta eğitiminden geçişini ve aralarındaki bağı deneyimliyoruz.

Hikâye, Ares ve Athena'nın Deimos'u kaçırmasından önceki dönemi de kapsayarak, ikilinin omuz omuza verdiği mücadeleleri, ilk "Birlik" (brotherhood) yeminlerini ve Kratos'un karakteristik dövüş yeteneklerinin temellerinin nasıl atıldığını anlatıyor.

God of War Sons of Sparta nasıl bir oyun?

Bu yapım, 2018 ve Ragnarök'te gördüğümüz omuz üstü kamera açısına sahip 3D aksiyon-macera yapısından tamamen ayrılıyor. Sons of Sparta, Santa Monica Studio ve retro oyunlardaki ustalığıyla bilinen Mega Cat Studios işbirliğiyle geliştirilen 2.5D aksiyon-platform (Metroidvania) türünde bir oyun.

Oynanış : Yandan görünümlü (side-scrolling) bir ilerleyişe sahip olsa da modern grafik motorları sayesinde derinlik algısı ve görsel kalite üst düzeyde tutulmuş.

: Yandan görünümlü (side-scrolling) bir ilerleyişe sahip olsa da modern grafik motorları sayesinde derinlik algısı ve görsel kalite üst düzeyde tutulmuş. Savaş Mekanikleri : Kratos bu oyunda henüz Kaos Bıçaklarına (Blades of Chaos) sahip değil. Bunun yerine klasik Sparta silahları olan mızrak ve kalkanı (Spear & Shield) ustalıkla kullanıyor.

: Kratos bu oyunda henüz Kaos Bıçaklarına (Blades of Chaos) sahip değil. Bunun yerine klasik Sparta silahları olan mızrak ve kalkanı (Spear & Shield) ustalıkla kullanıyor. İlerleme: Metroidvania öğeleri barındırdığı için haritada yeni yetenekler kazandıkça daha önce ulaşılamayan bölgelere geri dönüp keşif yapabiliyorsunuz.

God of War Sons of Sparta çıkış tarihi

Oyun, daha önce herhangi bir çıkış tarihi verilmeden geçtiğimiz gece düzenlenen State of Play etkinliği sırasında duyuruldu ve duyurulduğu anda PlayStation Store üzerinden erişime açıldı.

Şu an itibarıyla oyunu satın alıp oynamak mümkün.

God of War Sons of Sparta hangi platformlarda var?

God of War Sons of Sparta şu an için bir PlayStation 5 konsol özel oyunu olarak piyasaya sürülmüş durumda.

Oyunun PlayStation 4 sürümü bulunmuyor. Geliştiriciler yeni nesil SSD hızlarından ve DualSense özelliklerinden tam olarak faydalanmak için sadece PlayStation 5'e odaklandıklarını belirttiler.

Sony'nin son yıllardaki politikası göz önüne alındığında oyunun ilerleyen dönemlerde PC'ye gelmesi muhtemel olsa da şu an sadece PlayStation 5 üzerinden oynanabiliyor.

God of War Sons of Sparta fiyatı ne kadar?

Büyük bütçeli bir oyun olmadığından ve daha kompakt bir "spin-off" projesi olması sebebiyle God of War Sons of Sparta şu anda PlayStation Store üzerinden 1.299 TL fiyat etiketiyle satışta.

Oyunun Dijital Deluxe Sürüm'ü ise 1.749 TL fiyat etiketine sahip. Bu sürümde Dijital Sanat Kitabı ve Dijital Oyun Müzikleri gibi bir dizi içerik yer alıyor.

God of War Sons of Sparta sistem gereksinimleri

Oyun şu an için sadece PlayStation 5'te mevcut olduğundan, PC için herhangi bir minimum veya önerilen sistem gereksinimi açıklanmış değil fakat gelecekte oyun PC'ye geldiğinde sizler için sistem gereksinimlerini paylaşıyor olacağız.