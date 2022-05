Mad Max: Fury Road'ın yönetmeni George Miller'ı 7 yıllık aranın ardından sinemalara geri döndüren Three Thousand Years of Longing'in ilk fragmanı paylaşıldı. Bir kısmı İstanbul'da geçecek ve Türk oyuncuları kadrosunda bulunduracak olan yapım, 31 Ağustos 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

2015’de vizyona giren ve Oscar dahil birçok ödüle layık görülen Mad Max: Fury Road filminin arkasındaki ünlü yönetmen George Miller, fantastik türündeki Three Thousand Years of Longing isimli yeni bir filmle 7 yıllık uzun bir sürenin ardından sinemalara geri dönüyor.

George Miller’ın hem yönetmenliğini hem de yazarlığını yaptığı yapımdan şimdi de ilk fragman paylaşıldı. Fantastik, dram ve romantik türünde olacağı belirtilen filmin büyük bir kısmının İstanbul’da geçecek olması da dikkat çekti.

Three Thousand Years of Longing, 31 Ağustos 2022’de sinemalarda

Açıklamalara göre İngiliz yazar A.S. Byatt’ın 1994 tarihinde yayınlanan ‘The Djinn in the Nightingale’s Eye’ isimli kitabından uyarlandığı belirtilen yapım, 31 Ağustos 2022’de sinemaseverler ile buluşacak. İstanbul’a yaptığı bir seyahat sırasında bir kavanoza hapsedilmiş bir cin ile karşılaşan Alithea isimli karakterin fantastik hikâyesini bizlerle buluşturacak olan filmin, şu sıralarda devam eden Cannes film festivalinde ilk gösteriminin yapılacağı da gelen haberler arasında bulunuyor.

George Miller’ın Mad Max’ten sonra çektiği ilk film olan Three Thousand Years of Longing, Oscar ödüllü oyuncu Tilda Swinton’ı ve başarılı aktör Idris Elba’yı bir araya getirecek. George Miller ve Augusta Gore tarafından kaleme alınacak olan yapımın kadrosunda Erdil Yaşaroğlu, Zerrin Tekindor, Ece Yüksel, Oğulcan Arman Uslu gibi ülkemizden tanıdığımız isimlerin yer alacağı da ifade ediliyor. Son olarak yapımın ABD’de 31 Ağustos’ta çıkacağının belirtildiği, diğer ülkelerde bu tarihin aynı olup olmayacağının belli olmadığını ekleyelim.

İşte yayınlanan fragman