Supernatural dizisi bir dönem oldukça popüler bir diziydi ve neredeyse izlemeyen kimse kalmamıştı. Dizinin final yapması sevenlerini bir miktar üzmüş olsa da yeni dizi geleceği haberi adeta heyecanımızı tekrar tazelemişti. The Winchesters adlı spinoff dizisinden nihayet bugün ilk fragman geldi.

Çıkış yaptığı ilk günlerde büyük bir patlama etkisi yaratan ve neredeyse herkesin konuştuğu Supernatural dizisi, 2020 yılında 15. sezonuyla birlikte seyircilere veda etmişti. Sevilen dizinin final yapmasının verdiği burukluk hissi, yeni bir dizi haberiyle yerini heyecana bırakmıştı.

The Winchesters adlı yeni diziyle ilgili ilk haberler yaklaşık 1 yıl önce ortaya çıktı. Ancak aylardır yeni diziyle ilgili bir gelişme paylaşılmamıştı. Nihayet bugün The Winchesters’tan yeni bir haber geldi ve paylaşılan fragmanla tekrar heyecalandık.

Dean ve Sam Winchester kardeşlerin ebeveynlerinin tanışma hikayesi konu edinilecek

Dean ve Sam Winchester, Supernatural filminin en önemli ve en sevilen iki karakteriydi. Yeni dizi The Winchesters’ta da iki kardeşin ebevenylerinin tanışma hikayelerini göreceğiz. Bu sebeple bile dizi oldukça heyecan verici olsa da heyecan yalnızca bu kadarla kalmıyor. İki kardeş gibi ebevenyleri de sıra dışı olaylarla boğuşuyor.

İzleyenlere eğlenceli ve bir o kadar da özlenilen duyguyu yaşatacak olan dizi şimdiden büyük bir merak uyandırmayı başardı. Ancak bizce fragmanın en heyecanlı kısmı sonlarına doğru Dean Winchester’ın göründüğü kısım olmuş. Dizinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı ancak yakın bir tarihte yayın tarihinin açıklandığını görmeyi bekleyebiliriz. Bakalım, spinoff dizisi The Winchesters Supernatural kadar büyük bir izleyici kitlesine ulaşabilecek mi?

The Winchesters'tan gelen ilk görseller: