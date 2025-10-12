Tümü Webekno
31 Yıldır Üretilen Audi A8'in Dünden Bugüne Değişimi

Yıl 1980’lerin sonunu gösterirken Audi, lüks sınıfta iddialı olacak bir otomobil tasarlamaya karar verdi. Alman üretici, zaten o dönemde “Audi V8” modeli ile lüks sınıfa giriş yapmıştı ancak bu model sınıfında yeterince güçlü değildi.

Audi ise donanımıyla ve sürüş dinamikleriyle BMW 7 Serisi ile **Mercedes S Serisi’ne rakip **olabilecek bir otomobilin peşindeydi.

1991’e gelindiğinde tasarımlar kesinleştirildi ve 1993 sonlarında prototip aşamasına geçildi. Ve A8’in ilk nesli 1994’te tanıtıldı.

Nesil 1: D2 / Typ 4D (1994 – 2002)

A8, ilk defa tam alüminyum monokok gövde yapısıyla tanıtıldı; bu yapı hem hafiflik hem de rijitlik sağlıyordu. Ayrıca motor seçeneklerinde V6, V8 ve V12 yer alıyordu. Toplam 105.092 satış adediyle marka lüks sınıfa fena olmayacak bir giriş yaptı.

Nesil 2: D3 / Typ 4E (2002 – 2009)

Yıl 2002’yi gösterdiğinde Audi, teknolojik açıdan önemli bir sıçrama yaptı. A8’in 2. neslinde adaptif süspansiyon, değişken amortisör kontrolü, bi-xenon far gibi dönemine göre oldukça yenilikçi olan teknolojilere yer verdi. 2. neslin satış adedi tam olarak bilinmese de ilk nesli geçtiği tahmin ediliyor.

Nesil 3: D4 / Typ 4H (2009 – 2017)

A8’in 3. Neslini diğerlerinden ayrıran en büyük özellik üretiminde MLB (Modularer Längsbaukasten) platformunun kullanılmış olmasıydı. MLB, daha dengeli bir ağırlık dağılımı sağlıyordu. İlk defa hibrit motor seçenekleri de bu dönemde yer aldı.

Nesil 4: D5 / Typ 4N (2017 – Günümüz)

Bu nesilde otomatik sürüş teknolojileri, “Traffic Jam Pilot” gibi kısmi otonom sürüş özellikleri tanıtıldı. Ayrıca plug-in hibrit versiyonlar motor seçenekleri arasına eklendi. Gelişmiş ses yalıtımı ve masajlı koltuklar gibi doğrudan konfor odaklı özellik eklemeleri de yapıldı.

Peki siz A8’in nesilleri arasından en çok hangisini beğeniyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

