3300 Yıllık Nefertiti Büstünün 3 Boyutlu Modeli Yayınlandı

Berlin Mısır Müzesi’nde bulunan 3300 yıllık Mısır Firavunu Nefertiti’nin büstünün 3 boyutlu modeli yayınlandı. Büstün yüksek çözünürlüklü olarak yayınlanan 3 boyutlu modeli, uzun bir mücadelenin ardından yayınlanabildi.

On yıldan daha uzun bir zamandır dünyanın dört bir tarafındaki müzeler, ellerindeki tarihi eserlerin 3 boyutlu taramalarını yapıyor. Smithsonian ve Danimarka Ulusal Galerisi gibi bazı müzeler, tarihi eserlerin üç boyutlu taramalarını internet sitelerinden de paylaşıyor. Müzelerin paylaştığı bu üç boyutlu taramalar, incelenebiliyor, kopyalanabiliyor ve indirilebiliyor.

Smithsonian ve Danimarka Ulusal Galerisi gibi 3 boyutlu modelleri paylaşan müzeler ve kurumlar olmakla beraber ellerindeki modelleri halkla paylaşmayan müze ve kurumlarda var. Örneğin Louvre, Semadirek Kanatlı Zaferi (Semadirekli Nike olarak da biliniyor) ve Venus de Milo, heykellerinin 3 boyutlu taramasını yaptı ancak paylaşmadı.

Floransa’da bulunan Galleria dell’Accademia’da bulunan Michelangelo’nun Davut heykelinin 3 boyutlu modeli çıkarıldı. Auguste Rodin’in birçok eserinin bulunduğu Paris’teki Musée Rodin, Rodin’in eserlerinin 3 boyutlu taramalarını yaptı. Baltimore Sanat Müzesi, Metropolitan Sanat Müzesi gibi müzeler de tarihi eserleri ve sanat eserlerinin üç boyutlu taramalarını yaptılar.

Çok önemli tarihi eserler ve sanat eserinin üç boyutlu modelinin yapılmasına rağmen müzelerin yönetimleri taramaları bilim insanları, sanatçılar ve halkla paylaşmıyor. Müzeler, insanların bu eserleri incelemelerine imkan tanımak yerine ellerindeki verileri kilit altında tutuyorlar.

Berlin’deki Mısır Müzesi ve Papirüs Koleksiyonu, 3364 yaşında olan Nefertiti büstünü 1920 yılında beri elinde tutuyor. Mısır, ilk sergilendiği andan itibaren eserin kendilerine teslim edilmesi için mücadele ediyor. Ancak Almanya, Nefertiti büstünü Mısır’a vermeyi reddediyor. Bugün de artık Nefertiti büstü Berlin’in kültürel sembollerinden biri haline geldi.

Berlin Neues Müzesi, birkaç yıl önce bu büstün üç boyutlu taramasını yaptı. Müze yönetimi, taramayı yapmış olmasına rağmen verileri halka açmadı. Cosmo Wenman isimli sanatçı üç boyutlu taramanın verilerinin kendisi ile paylaşılmasını istedi. Müze yönetimi sanatçıya verileri vermek yerine kendilerinin de bağlı olduğu Prusya Kültür Mirası Vakfı’na sanatçıyı yönlendirdi.

Prusya Kültür Mirası Vakfı, üç boyutlu tarama verilerinin varlığını kabul etti. Ancak verilerin sanatçıya verilemeyeceğini, verilerin verilmesinin müzenin ticari çıkarlarını tehdit edeceğini söyledi. Berlin’deki Mısır Müzesi, Nefertiti büstü kopyalarını pahalıya sattığı için Prusya Kültür Mirası Vakfı da verileri vermek istemedi. Müzelerin verileri bu şekilde açık erişime kapatmasına “hediyelik eşya savunması” deniyor.

Cosmo Wenman, müzenin verileri paylaşması için uzun bir süre mücadele etti. Wenman’ın, Prusya Kültür Mirası Vakfı ile verdiği uzun mücadele sonunda Wenman, 3300 yıllık Nefertiti büstünün üç boyutlu verilerinin yayınlanmasını sağladı.

3364 yıllık Nefertiti büstünün üç boyutlu modelini buradan inceleyebilir ve indirebilirsiniz. Danimarka Ulusal Galerisi’nin paylaştığı üç boyutlu modellere buradan, Smithsonian paylaştığı modellere de buradan ulaşabilirsiniz.