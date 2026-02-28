Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung'un yeni Galaxy S26 serisinin standart modeli ile iPhone 17'yi kıyaslayacak olsanız hangisini tercih ederdiniz? Gelin bu sorunuza net bir cevap arayalım.

Samsung geçtiğimiz akşam merakla beklenen Galaxy S26 serisini resmen tanıttı. Her yıl gibi bu seride de Ultra model ön plana çıksa da standart modeli tercih etmek isteyenler de yok değil.

Peki standart iPhone 17 modeli ile kıyaslandığında Galaxy S26 satın almaya değer bir telefon mu? Gelin hep birlikte kıyaslayalım.

Samsung Galaxy S26 neler sunuyor?

12 GB RAM

Galaxy S26, geleceğe dönük kullanım ve yapay zekâ işlemleri için taban RAM olarak 12 GB'ı tercih ediyor. Bu durum üst düzey çoklu görev performansını garantiliyor.

Gelişmiş Galaxy AI

Android 16 ve One UI 8.5 ile kutudan çıkan cihaz, günlük işleri otomatize etme, anlık çeviri ve karmaşık fotoğraf düzenleme konularında çok daha akıllı ve yetenekli.

Çok yönlü kamera ünitesi

50 MP ana kameraya ek olarak 3x optik zoom sunan 10 MP telefoto lensin standart modelde yer alması, Galaxy S26'yı mobil fotoğrafçılıkta kendi segmentinde bir adım öne taşıyor.

Kompakt ve akıcı ekran

6.3 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızıyla hem tek elle kullanımı kolaylaştırıyor hem de pil ömründen tasarruf ederek kusursuz bir görsel deneyim sunuyor.

iPhone 17 neler sunuyor?

Yepyeni ekran

Apple, uzun yıllardır beklenen adımı atarak standart iPhone 17 modelinde 120 Hz ProMotion LTPO ekrana geçiş yaptı. Animasyonlar ve genel kullanım hiç olmadığı kadar akıcı.

A19 işlemci

3 nm mimarisine sahip A19 işlemci ve 8 GB RAM kombinasyonu, donanım ile iOS 26 yazılımının mükemmel uyumu sayesinde rakipsiz bir enerji verimliliği ve stabilite vadediyor.

Ön kamerada sıçrama

24 MP çözünürlüğe yükseltilen yeni nesil ön kamera, düşük ışıkta bile çok daha net selfie'ler ve yüksek kaliteli video konferans imkânı sağlıyor.

Peki hangisi alınır?

Bütçe ve kamera esnekliği arayanlara : Galaxy S26, başlangıç fiyatı olarak çok daha uygun. Ayrıca telefoto kameranın sunduğu 3x optik zoom avantajı ve daha özgür Android yapısı, fotoğraf çekmeyi ve telefonunu özelleştirmeyi sevenleri memnun edecektir.

: Galaxy S26, başlangıç fiyatı olarak çok daha uygun. Ayrıca telefoto kameranın sunduğu 3x optik zoom avantajı ve daha özgür Android yapısı, fotoğraf çekmeyi ve telefonunu özelleştirmeyi sevenleri memnun edecektir. Uzun ömür ve ekosistem arayanlara: Zaten bir Mac, iPad veya Apple Watch kullanıcısıysanız, iPhone 17 ekosistem entegrasyonuyla hayatınızı kolaylaştırır. Standart modelin nihayet 120 Hz ekrana kavuşması ve ikinci el değerini yıllarca koruması, iPhone 17'yi oldukça sağlam bir yatırım hâline getiriyor.

Galaxy S26 vs. iPhone 17 özellik ve fiyat karşılaştırması

Özellik Samsung Galaxy S26 iPhone 17 Ekran 6.3 inç Dynamic AMOLED 2X (120 Hz) 6.3 inç Super Retina XDR OLED (120 Hz) İşlemci Exynos 2600 A19 RAM 12 GB 8 GB Depolama 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP Ana + 12 MP Geniş + 10 MP Telefoto (3x) 48 MP Ana + 12 MP Ultra Geniş Ön Kamera 12 MP 24 MP Pil 4300 mAh (25W Kablolu, 15W Kablosuz) ~3692 mAh (40W Kablolu, MagSafe) Türkiye Fiyatı 70.499 TL 77.999 TL

Peki bugün birini satın alacak olsanız, tüm bu bilgiler ışığında sizin tercihiniz hangisi olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.