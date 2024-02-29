İran'ın yeni iPhone modellerini yasaklamasının ardından eski modellere rağbet gösteren tüketiciler, bir çeşit Ponzi şemasının kurbanı oldu.

Sıkı bir ambargo altında olan İran'da hükümet, lüks ABD mallarının tüketilmesini yasaklamıştı. Son çıkan iPhone modellerinin satılamadığı, bir şekilde ülkeye sokulsalar bile 1 ay sonunda operatörlerden hizmet alamaz hâle geldiği ülkede yaşanan bu kriz, bir anda eski modellere olan talebi arttırdı. Bir fırsatçı da bu durumdan faydalanarak 36 milyon dolarlık bir vurgun yaptı.

iPhone getirme vaadiyle insanları kandırdı

2021 yılının iPhone modelleri ülkede büyük rağbet görmeye başladı. Özellikle iyi durumdaki iPhone modellerinin ülkedeki fiyatı 1300 dolar seviyesine ulaştı. Ülkede yaşanan enflasyonla birlikte halkın da paralarını riyalde tutmak yerine alabilecekleri her şeyi almak istemesi bu durumda etkili oldu.

Bu durumu fırsat bilen bir kişi, Kourosh adlı bir şirket kurdu. Şirketin vaadi ise oldukça basitti. Yeni iPhone için ödeme yapıp bir süre bekliyordunuz ve sonrasında da şirket size istediğiniz cihazı teslim ediyordu. İlk başta şüphe ile yaklaşılan bu şirket, ilk akıllı telefonları teslim ettikten sonra oldukça popüler hâle geldi.

Gelen haberlere göre şirketin telefonları teslim etmemeye başlamasından yakınan tüketiciler, soluğu mahkemede aldı. Firmanın CEO'su olan Amir Hüseyin Şarifan, iddialara göre Eylül ayında İran'ı terk etti ve yanında 36 milyon doları da götürdü. İran polisi, konuyla ilgili olarak araştırmaların sürdüğünü söylerken iPhone bekleyenlerin hayalleri de suya düşmüş oldu.