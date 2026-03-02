373 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle casual diyebileceğimiz bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Just Move:Clean City Messy Battle'ı 4 Mart tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
Just Move:Clean City Messy Battle nasıl bir oyun?
Zorlu görevlerle karşı karşıya kaldığınızda, sınırları zorlamaya çalışın. Bazen kazanmak için şansa ihtiyacınız olur.
Just Move:Clean City Messy Battle'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.