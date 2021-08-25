Gerçek 3D Görüntüler Sunan iPhone Oyunu: Loco Looper

iOS ekosistemi için geliştirilmekte olan Loco Looper isimli bir mobil oyun, sektörde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Zira basit bir mantığa sahip olan bu oyun, holografik efektleriyle gözlük kullanmadan bile gerçek bir 3D deneyim sunuyor.

Mobil oyun dünyası giderek gelişirken, geliştiriciler de benzersiz yapımlar için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Kimi geliştiriciler, dünyanın en popüler AAA oyunlarını ele alırken kimileri ise bugüne kadar denenmemiş ya da denense bile istenilen noktaya ulaşamamış ilginç yapılara parmak basıyorlar. Şimdi sizlere, iOS ekosistemi için geliştirilmekte olan bir mobil oyundan bahsedeceğiz.

Geliştirilmekte olan mobil oyunun ismi Loco Looper. Bu oyun aslında basit bir mantıkla tren yolunu tamamlamanızı isteyen bir yapım. Bunun benzerleri zaten sayısız miktarda var. Ancak Loco Looper'ı benzersiz kılan şey, holografik efektler ile gözlüksüz bir kullanımda bile üçüncü boyut deneyimi sunuyor oluşu.

Telefon eğildikçe, oyundaki sahne de eğiliyor

James Vanas tarafından geliştirilen oyun, bugüne dek yaşadığınız oyun deneyimini bambaşka bir yere taşıyacak türden. Zira bu oyunda yer alan tüm ögeler, telefon ya da tabletinizi eğdiğiniz zaman otomatik olarak eğilebiliyor. Bu da benzersiz bir üçüncü boyut anlamına geliyor. Oyunla ilgili bir video paylaşan Vanas, "Loco Looper'ın iPhone ve iPad'lerdeki sevimli holografik efekti..." ifadelerini kullandı.

James Vanas'ın oyunu ile çok fazla bilinmezlik var. Örneğin bu oyunun çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor. Ayrıca Android ekosisteminin bu oyunla tanışıp tanışamayacağı da henüz net değil. Ancak Twitter hesabından düzenli güncellemeler yapan Vanas, oyunla ilgili gelişim sürecini anlatmaya devam ediyor.

Loco Looper'ın sunduğu deneyim şöyle görünüyor