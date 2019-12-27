Amerikalı bir baba ve oğul, garajlarında 3D yazıcıyla bir Lamborghini Aventador üretmeyi başardı. İkilinin çabasına kayıtsız kalmayan Lamborghini, aileye büyük bir sürpriz hazırladı.

Bir otomobil sahibi olmak pek çok kişiye nasip olsa da, çoğu insan için Lamborghini Aventador S gibi muhteşem bir araca sahip olmak hayallerin ötesine geçmek demek. Garajlarında 3D yazıcı kullanarak bir Lamborghini Aventador üreten Amerikalı bir baba ve oğlu ise gerçek bir mucizenin kahramanları oldu.

11 yaşındaki Xander Backus, Lamborghini Aventador'u çok seviyor ve babası Sterling ile oyunlarda yarışmayı seviyor. Bir gün Xander, babasına gerçek bir Aventador yapıp yapamayacaklarını sordu ve babası oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için 3D yazıcı kullanarak arabayı yapmaya başladı. O zamandan bu yana bir buçuk yıl geçti ve araba kendi gücüyle hareket etmesine rağmen önünde hala uzun bir yol var.

Lamborghini, ailenin çabasına kayıtsız kalmadı ve aileye özel bir videoda yer vermek için Colorado'ya bir kamera ekibi gönderdi. Ancak sadece kameralar değil, yepyeni bir Aventador S de ailenin garajına doğru yol aldı. Sabahın erken saatlerinde gerçek Aventador S, gizlice garajdaki araçla değiştirildi. Baba sürprizin içinde olsa da, ailede kimse ne olup bittiğini bilmiyordu.

Garaj açıldığında genç Xander'ın yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor. 11 yaşında bir çocuğun hayallerinin gerçek olduğu an... Aventador S aileye kalıcı olarak katılmadı, ancak ailenin otomobille vakit geçirmesi ve gerçek bir deneyim yaşaması için birkaç hafta ödünç verildi.

Ailenin zaten bir Aventador'u var. Birlikte inşa ediyorlar ve İtalyan üreticiden gelebilecek en değerli arabadan bile çok daha özel. Lamborghini'nin bu çabayı takdir edip onlara bir hiper otomobil göndermesi de unutulmaz bir hediye.

Lamborghini'nin 3D yazıcı ile Aventador üreten aileye gerçekleştirdiği sürprizin videosu: