Toyota'dan Küçük Kızın Arabasına Veda Ettiği Mektuba Jest

Toyota Türkiye, arabasını satan bir ailenin 9 yaşındaki küçük üyesinin yazdığı veda mektubuna küçük bir hediyeyle döndü. Markanın kurumsal iletişim ekibi Toyota Corolla'sına veda etmek zorunda kalan kıza aracın küçük bir maketini gönderdi.

Otomobillerimiz tıpkı evlerimiz gibi hayatımızın önemli bir parçası ve uzun yıllar yol arkadaşımız oluyor. Ancak otomobillerimizi bir süre sonra değiştiriyoruz, satıyoruz ve geriye sadece anılarımız kalıyor. Twitter'da lheisenbergI adlı kullanıcının paylaştığı olayda ise ailesinin satma kararı aldığı otomobille bağ kuran 9 yaşında bir kız çocuğu var.

Babası, Toyota Corolla model aracını satarken küçük kız, otomobilin yeni sahibinin okuması temennisiyle dikiz aynasına sıkıştırdığı kağıda şu notu yazıyor: "Merhaba, biz bu arabanın eski sahipleriyiz. Unutmadan, kızın varsa selam söyle. Eski arabamıza iyi davran. Arabanın benim üstümde bir sürü anısı var. Ad söylemeyeceğim. Toyota Corolla'ya iyi bak."

Dikiz aynasına sıkıştırılan not teknik serviste fark ediliyor ve marka küçük kıza küçük bir sürprizle geri dönüyor. Otomobile yapılan bu sevimli vedayı tebessümle karşılayan kurumsal iletişim ekibi, küçük kıza Toyota Corolla maketi hediye ediyor ve babasına da bir mektup yolluyor.

Toyota Türkiye iletişim ekibinin, kızın babasına gönderdiği mektupta, "Sevgili kızınızın Toyota'nıza veda ettiği ve aracın yeni sahibine yazdığı temennileri tebessüm ederek okuduk. Kendisine Toyota'yı her zaman güzel anılarla hatırlaması için küçük bir Toyota maketi gönderiyoruz. Sevgi ile kalın" ifadeleri yer alıyor.

Çocuklar çoğu zaman arabalarına gönülden bağlanabiliyor. Okuyanların içini ısıtan mektubun kahramanı olan şanslı kıza verilen maket uzun yıllar unutamayacağı türden bir jest. Umuyoruz ki bir sonraki arabasına en kısa sürede kavuşur.