"Uzaylılar Geliyor" Denilen Yıldızlararası Göktaşı 3I/ATLAS, Dünya'nın Yakınından Geçecek!

Hâlâ gizemini koruyan 3I/ATLAS isimli yıldızlar arası kuyruklu yıldız, önümüzdeki günlerde Dünya'ya yakın mesafeden geçecek. Bilim insanları, bu geçiş ile 3I/ATLAS'ın ne olduğunu anlamaya çalışacaklar. Bir YouTube kanalı, bu tarihi anları canlı yayınla servis edecek.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Uzay gözlemcilerinin çok uzun zamandır bir numaralı gündemi olan 3I/ATLAS isimli "kuyruklu yıldız" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, bu nesnenin çok yakında Dünya'ya en yakın mesafeden geçeceğini açıkladılar. "En yakın" demiş olsak da herhangi bir çarpışma ihtimalinin bulunmadığı olay, şimdiden merak konusu olmuş durumda.

3I/ATLAS, uluslararası camiada yıldızlar arası kuyruklu yıldız olarak nitelendiriliyor. Ancak bazı uzmanlar ve komplo teorisyenleri, söz konusu nesnenin uzaylı tesisi olduğuna inanıyor. İşte bu tartışmalar, 3I/ATLAS'ın Dünya'nın yakınından geçecek olması ile daha da hararetlenecek gibi görünüyor. Yapılan tahminlere göre 3I/ATLAS'ın Dünya'ya yakın geçişi, 19 Aralık'ta gerçekleşecek.

Yakın geçiş ile 3I/ATLAS'ın sırrı çözülebilir!

3I/ATLAS'ın Dünya'ya yakın geçmesi, uzay bilimciler için çok önemli bir fırsat olarak kayıtlara geçecek. Çünkü uzmanlar, bu yıldızlar arası kuyruklu yıldızı detaylı bir şekilde analiz etme imkânı yakalayacaklar. Yapılacak çalışmaların ardından 3I/ATLAS'ın sırrı çözülecek. Bilim insanlarının neler söyleyeceği herkes tarafından merak ediliyor.

3I/ATLAS'ın yakın geçişi, canlı yayınlanacak

İtalyan astrofizikçi Gianluca Masi tarafından açılan Virtual Telescope Project isimli YouTube kanalı, 3I/ATLAS'ın Dünya'ya yapacağı yakın geçişi anbean yayınlayacak. 19 Aralık sabahı 07.00'de başlayacak canlı yayını aşağıdan takip edebilirsiniz.

