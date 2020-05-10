3M, LCD Ekranlara Ekran İçi Parmak İzi Sensörü Yerleştirdi

ABD merkezli bir şirket olan 3M, daha önceleri yalnızca OLED ekranlarda kullanılabilen ekran içi parmak izi sensörlerini LCD ekranlara yerleştirdi. Şirket, LCD ekranlara yerleştirilen parmak izi sensörleriyle birlikte güvenliğin de artacağını söylüyor.

Ekrana gömülü parmak izi sensörleri, bir süredir amiral gemisi akıllı telefonlarda ve hatta bazı orta sınıf akıllı telefonlarda kullanılmaya başlandı. Bu teknoloji, güvenlik konusunda kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlasa da teknolojinin yapısı gereği yalnızca OLED ekran türlerinde bunun gibi ekrana gömülü parmak izi sensörleri kullanılabiliyor.

Geride bıraktığımız dönemlerde bu teknolojinin LCD ekranlı cihazlara da geleceğinden bahsediliyordu ancak şimdiye kadar piyasaya sürülmüş herhangi bir LCD ekranlı telefonda bu teknoloji bulunmuyordu. Bu noktada ilk olarak Xiaomi çatısı altında bulunan Redmi, geçtiğimiz aylarda ekrana gömülü parmak izi teknolojisini LCD ekranlı telefonlarına getireceğini duyurmuştu.

3M, parmak izi sensörlerini LCD ekranlara NITS adı verilen bir sistem sayesinde yerleştirecek:

Redmi’nin yanı sıra Çin merkezli elektronik bileşenler üreticisi BOE Technologies’in de halihazırda ekrana gömülü parmak izi sensörleri üzerinde çalışmalar sürdürdüğü biliniyor. Bu iki şirketin ardından şimdiyse 3M, benzer bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı.

ABD merkezli şirket, yapılan açıklamaya göre LCD ekranlara parmak izi sensörlerini yerleştirmek için yeni geliştirilmiş olan Yakın Kızılötesi İletim Sistemi (NITS) adı verilen bir sistemi kullanacak. Şirket, bu sistemde parmak izi okuyan optik sensörlerin bir LCD ekranın arkasına yerleştirilmesini sağlamak için gelişmiş, mikro ince 3M optik ekran filmlerini kullandığını söylüyor.

Geliştirilen sistemin tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve LCD panelli diğer cihazlarda da çalıştığını söyleyen 3M, yeni teknolojiyle birlikte aynı zamanda cep telefonları ve LCD ekran teknolojilerine sahip diğer akıllı cihazlar için gelişmiş güvenlik sağlanacağının da altını çiziyor.

3M tarafından geliştirilen Yakın Kızılötesi İletim Sistemi (NITS) teknolojisini tüketici ürünlerinde ne zaman göreceğimiz henüz bilinmiyor ancak bu konudaki gelişmelerin takipçisi olacağız. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.