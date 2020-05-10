Intel’in Yeni Optane ve NAND SSD’si Hakkındaki Detaylar

Intel’in yeni nesil Optane ve 144 katmanlı 3D NAND SSD’leri hakkındaki detaylar belli oldu. Teknoloji devi sonunda PCIe 4.0 destekli depolama birimleri üretecek.

Intel’in Non-volatile Memory (NVM) Çözümleri Grubu, firmanın yeni nesil NAND ve 2. nesil Optane depolama birimleri hakkında yeni bilgiler sundu. Yeni nesil Optane, PCIe 4.0 uyumlu olacak. Kart hakkında daha fazla bilgi haziran ayında paylaşılacak olsa da Intel NSG yöneticisi Rob Crooke bu önemli bilgiyi açıkladı.

Yeni birimler hakkındaki bilgiler, Rob Crooke tarafından yapılan Keystone Harbor tanıtımında ortaya çıktı. Keystone Harbor da Intel’in bu yıl içerisinde piyasaya süreceği yeni SSD biriminin adı oldu.

Intel, depolama birimlerini geliştiriyor

Keystone Harbor, Intel’in en son SSD’si olacak. Bu SSD’de 144 katmanlı 3D NAND, QLC özelliği bulunacak. Firmadan gelen açıklamaya göre 2021 yılında ürettikleri bütün SSD’ler de 144 katmanlı yapıya sahip olacak.

Intel, QLC SSD satışlarının toplamda 10 milyon birimi aştığını ancak hücre başına 5 bit içeren PLC teknolojisinin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu da duyurdu. Firma bu yıl içerisinde tek portluk Alder Stream Optane SSD’yi de piyasaya sürecek. Çift portlu versiyon da 2021’de satışa çıkacak.

Alder Stream Optane SSD, 2. nesil 3D Xpoint teknolojisini kullanacak. Bu da SSD’nin pek çok açıdan daha iyi performansa sahip olacağı anlamına geliyor. Performansı artıran özelliklerden biri de önceki nesildeki tek katmanlı yapının yerini 4 katmanlı yapının alması olacak. Yeni kontrol ASIC’i ise SSD’nin PCIe 4.0 uyumlu olmasını sağlayacak. Bu sürücüler New Mexico’da Rio Rancho’da üretilecek.

Birden fazla tesiste üretim

Söylentilere göre firmanın çip geliştirebileceği birden fazla tesisi bulunuyor ancak hangi tesiste ne kadar üretim yapılacağı henüz kararlaştırılmış değil. Öte yandan Intel’in Micron ile tedarik zinciri anlaşması da bulunuyor. Yeni sürücülerin kapasiteleri henüz kesinleştirilmemiş olsa da DC P4800X çift portlu sürücülerin 375 GB, 750 GB ve 1,5 TB versiyonları bulunuyor. Yeni nesilde ise 3 TB’ı görebiliriz.

Intel’e göre Optane teknolojisi oldukça dikkat çekiyor. Optane departmanının yöneticilerinden Kristle Mann’e göre, Fortune 500 listesindeki şirketlerin 200’ünden fazlası Optane kullanıyor. Mann ayrıca 2. nesil 3D XPoint DIMM’lerin kod adının Burlow Pass olduğunu da açıkladı. Sürücüler hakkında daha fazla bilgi ise Haziran ayında gelecek. Optane, mobil cihazlara gelmeyecek.