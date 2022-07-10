Davada Ele Geçirilen Yazışmalar Delil Kabul Edilmedi

Bir çiftin boşanma davasında ‘delil’ olarak sunulan yazışmalar, mahkeme tarafından kabul edilmedi. Sebebi ise yazışmaların 3. parti uygulamalar tarafından izinsiz olarak ele geçirilmiş olması.

Hepimiz mahkemede davalık olunan kişinin itirafını gizlice ses kaydına almak gibi ‘akıllıca’ bir fikirle çıkagelmişizdir. Ancak bunun olmayacağını biliyoruz zira karşı tarafın bilgisi olmadan ses kaydı almak, mahkeme tarafından delil olarak sayılmaz.

Bu konuya benzer bir mahkeme, geçtiğimiz günlerde yaşandı ve hukuk konusunda birçok insanın merak ettiği soru yanıtlanmış oldu. Gelin mahkemeye, davaya ve emsal kararın detaylarına beraber göz atalım.

İzinsiz ele geçirilen mesajlar delil sayılmadı

Antalya’da yaşayan bir adam, eşinden şüphelendi ve bir silinen mesajları geri getirme uygulaması kullanarak eşinin sildiği kayıtları geri getirdi. Şüpheleri haklı çıkan adam, mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

Adamın Antalya’da açtığı dava, yerel mahkeme tarafından reddedildi ve adam istinaf mahkemesine başvurdu. Davayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kadının davranışlarının güven sarsıcı olduğuna karar verdi ve adamın boşanma davasını onadı. Ancak temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk dairesi, kararı reddetti.

Kararın reddedilmesindeki sebep ise boşanma davası açan adamın mesajları ele geçirme şekliydi. Karşı tarafın rızası olmadan özel bilgilerini ele geçirip bunu ona karşı kullanan adamın boşanma davasında mesajlar, delil olarak sayılmadı.

Bu da aslında büyük bir emsal karar olmuş oldu. Artık birinin mesajlarını 3. taraf uygulamalarla ele geçirip bunu ona karşı mahkemede kullanamayacağınızı biliyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.