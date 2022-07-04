10 Yıllık Otomobil 2022 Model ile Değiştirilecek

Araç sahibi vatandaşları ilgilendiren önemli bir emsal karara imza atıldı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, tam 10 yaşındaki bir otomobilin sıfırı ile değiştirilmesine karar verdi. İşte yaşananların perde arkası...

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, araç sahibi olan tüm vatandaşları ilgilendiren bir emsal karara imza attı. Bu kararla 2012 model bir otomobilin sıfırıyla değiştirilmesine hükmedildi. Peki neler yaşandı? Bir vatandaş, verdiği hukuk mücadelesini nasıl kazandı da 10 yaşındaki otomobilini sıfırı ile değiştirme hakkına sahip oldu? Gelin bu detaylara hep birlikte bakalım.

Mersin'de yaşayan Ahmet Hocamoğlu isimli bir vatandaş, 2012 yılında sıfır model bir otomobil satın aldı. İlk yıllarda hiçbir sorun yaşamayan Hocamoğlu, 2017 yılında aracının boyasında atmalar olduğunu gördü. Öyle ki aracın boyası adeta bir çıkartmaymışçasına kendi kendine soyuluyordu. Bunun üzerine servise giden Hocamoğlu, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Şirket, aracın tamamen boyanabileceğini ancak zararın karşılanmayacağını söyledi. Bunun üzerine dava açmaya karar veren Hocamoğlu, 5 yıldır devam eden hukuk mücadelesini kazandı.

Dava önce reddedildi, sonra yeniden görüldü

Ahmet Hocamoğlu, önce tüketici mahkemesine gitti. Üretici firma, yaptığı savunmada otomobilin 3 yıl boya koruma garantisi altında olduğunu, bu süreçte hiçbir problem yaşanmadığını söyledi. Satıcı bayi de aracın kusursuz olarak teslim edildiğini savundu. Mahkeme heyeti, bunun hafif bir kusur olduğuna ve boya ile giderilebileceğine, ayrıca sorunun 2 yıllık yasal süreden sonra yaşandığına ve zaman aşımına uğradığına, buna göre de davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine üst mahkemeye giden Ahmet Hocamoğlu, emsal niteliğindeki kararın çıkmasını sağlamış oldu. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, bilirkilşi raporundaki imalat hatası açıklamasını gerekçe göstererek, 2012 model aracın ayıpsız misli ile değişimine ve davanın ilk derece mahkemesinde yeniden görülmesine karar verdi.

Ahmet Hocamoğlu adına süreci yöneten Avukat Kurtuluş Kanat, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Bu emsal olacak bir karardır. Boyanın yaprak gibi kalkması ve ilerlemesi boyama prosesi hatasıdır ve araç satın alındığında müşterinin bunu fark etmesi mümkün değildir. Üretimden kaynaklı gizli ayıplarda zaman aşımı yoktur. Bunu sunduğumuz Yargıtay kararlarıyla da gözler önüne serdik. Burada üretimden kaynaklı gizli ayıp olduğu için müvekkilimizin aracı 2022 modelle değiştirilecek."