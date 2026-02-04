Tümü Webekno
[4-17 Şubat] Toplam Değeri 13 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[4-17 Şubat] Toplam Değeri 13 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine Star Wars Outlaws dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Şubat 2026 Game Pass Oyunları

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Final Fantasy II 419 TL 4 Şubat
Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 2.099 TL 4 Şubat
Madden NFL 26 2.899 TL 5 Şubat
Paw Patrol Rescue Wheels: Championship 1.530 TL 5 Şubat
Relooted Belli değil 10 Şubat
BlazBlue Entropy Effect X Belli değil 12 Şubat
Roadside Research Belli değil 12 Şubat
Starsand Island Belli değil 12 Şubat
High On Life 2 2.469 TL 13 Şubat
Kingdom Come Deliverance 1.049 TL 13 Şubat
Avatar: Frontiers of Pandora 1.000 TL 17 Şubat
Avowed 2.099 TL 17 Şubat
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Xbox Oyunlar

