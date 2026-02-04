[4-17 Şubat] Toplam Değeri 13 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine Star Wars Outlaws dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Final Fantasy II
|419 TL
|4 Şubat
|Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
|2.099 TL
|4 Şubat
|Madden NFL 26
|2.899 TL
|5 Şubat
|Paw Patrol Rescue Wheels: Championship
|1.530 TL
|5 Şubat
|Relooted
|Belli değil
|10 Şubat
|BlazBlue Entropy Effect X
|Belli değil
|12 Şubat
|Roadside Research
|Belli değil
|12 Şubat
|Starsand Island
|Belli değil
|12 Şubat
|High On Life 2
|2.469 TL
|13 Şubat
|Kingdom Come Deliverance
|1.049 TL
|13 Şubat
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.000 TL
|17 Şubat
|Avowed
|2.099 TL
|17 Şubat
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.