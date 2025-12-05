Tam 19 Yıl Sonra Devam Oyunu Geliyor: Total War: Medieval 3 Duyuruldu!

Total War serisinin sevilen oyunlarından Total War: Medieval 2'nin devam oyunu tam 19 yıl sonra resmî olarak duyuruldu. Peki yeni oyundan neler bekliyoruz?

Creative Assembly, 25. yıl dönümü etkinliğinde strateji tutkunlarını heyecanlandıran büyük bir duyuru yaptı ve Total War: Medieval 3'ü resmî olarak duyurdu. Stüdyo, yeni oyunu hem serinin köklerine dönüş hem de “tarihi Total War’ın yeniden doğuşu” olarak tanımlıyor.

Henüz geliştirme sürecinin çok erken aşamalarında olan Total War: Medieval 3 için bir çıkış tarihi verilmedi ancak Creative Assembly, oyunu “oyunculara kendi krallıklarını kurma, tarihi yeniden yazma ve Orta Çağ’ın karanlık ama ihtişamlı atmosferine hiç olmadığı kadar derinlemesine dalma fırsatı sunacak bir strateji oyunu” olarak nitelendirdi.

Total War: Medieval 3 duyuru fragmanı

Duyuruya bir de canlı aksiyon videosu eşlik etti. Etkinlikte ayrıca serinin yeni motoru Warcore da tanıtıldı. Bu yeni oyun motoru, Total War serisinin şimdiye kadarki en gelişmiş teknolojik altyapısı olarak tanımlanıyor ve daha dinamik, daha tepkisel, daha sürükleyici bir oynanış vadediyor. En dikkat çekici detaylardan biri ise Warcore sayesinde gelecekteki Total War oyunlarının ilk kez PlayStation ve Xbox’ta da yayınlanabilecek olması.

Creative Assembly, 11 Aralık’taki The Game Awards etkinliğinde yeni bir Total War oyununun daha açıklanacağını da duyurdu. Bu oyunun, serinin en iddialı projelerinden biri olacağı ve yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiği belirtiliyor.

Peki sizin yeni Total War: Medieval 3'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.