Facebook’u Tamamen Hayatınızdan Çıkartma Rehberi

Facebook, artık sizin için eskisi kadar önemli bir yer değil mi? Instagram ve WhatsApp uygulamalarına, sırf arkasında Facebook olduğu için güven mi kaybettiniz? Bugün sizlere Facebook’tu tamamen hayatınızdan çıkartmanızı sağlayacak bir rehber hazırladık.

2,2 milyarı aşkın üyesi bulunan Facebook ana uygulamasının, daha fazla kullanıcı için YouTube’da reklam verdiği bir dönemdeyiz. Aktif kullanıcılarını bir diğer platformu Instagram’a kaptıran şirketin geleceği çok da parlak görünmüyor.

Instagram ve WhatsApp ile birlikte hemen hemen her insanın dijital iletişim ihtiyacını karşılamaya çalışan Facebook’un ulaşmadığı bir bilgi yok. En nihayetinde bu dünyadaki her şey ticari değere sahip. Facebook ise eski itibarını son 2 yılda büyük darbeler alarak kaybetti.

Facebook’u tamamen hayatımızdan çıkartmak için sadece hesaplarımızı silmemiz yeterli değil. Bu kısım işin sadece teknik aşaması. Ardından bir de psikolojik aşaması var. Bu da kullanıcı alışkanlıklarına göre değişen bir durum.

1. Facebook hesabını silerek başlayalım:

Facebook’un kullanıcılarına hesap dondurma seçeneğini de sunduğunu biliyoruz. Bu seçenekte profiliniz aramalarda gözükmüyor, siz bir daha erişim yapana dek deaktif kalıyor. Verileriniz ise Facebook veri merkezinde depolanmaya devam ediyor. Hesabınız donuk olsa da Messenger’a erişiminiz devam ediyor

Eğer hesabınızı silmek isterseniz, öncelikle buraya tıklayarak Facebook verilerinizi indirmenizi tavsiye ederiz.

Ardından buraya tıklayarak “Hesabımı Sil” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Facebook 14 gün boyunca hesabınıza erişmediğiniz takdirde, verilerinizi yasal zorunluluklardan dolayı silmek zorunda.

Facebook ana hesabınızı silinc ona bağlı olarak giriş yaptığınız tüm üçüncü parti uygulama ve internet sitelerindeki profillerinizi yeniden düzenlemeyi unutmayın. Zira artık bir Facebook hesabınız yok.

2. Sıra Instagram hesabını yok etmekte:

Eğer bağlı profiller kullanıyorsanız Facebook hesabınızı silseniz bile Instagram’daki hesabınız durmaya devam edecektir. Tıpkı Facebook ana uygulamasında olduğu gibi dondurma seçeneğinin de sunulduğu Instagram’ı tamamen silmek de mümkün.

Yine aynı şekilde, hesabınızı silmeden önce Insagram’daki verilerinizi talep etmenizi öneriyoruz.

Instagram profilinizi kalıcı olarak silmek için buraya tıklayarak süreci başlatabilirsiniz. Yine 14 günlük bir sürenin ardından bilgileriniz tamamen siliniyor.

Instagram’a bağlı olarak giriş yaptığınız üçüncü parti uygulama ve internet sitelerindeki profillerinizi güncellemeyi unutmayın.

3. Gelelim WhatsApp hesabından nasıl kurtulacağınıza:

Biliyoruz, alternatifi olmayan bir hizmeti bırakmak çok güç. Nitekim Facebook’u tamamen hayatınızdan çıkartmak istiyorsanız WhatsApp’dan da kurtulmak durumundasınız.

Hesabınızı silmeden önce verilerinizi indirmenizi tavsiye ederiz. Bunun için uygulamada Ayarlar, Hesap, Hesap bilgilerini talep et sırasını takip edin. Bu bilgiler arasına mesajlarınız değil ayarlarınız ve hesap bilgileriniz bulunuyor.

Hesabınızı silmek için Ayarlar, Hesap ve Hesabımı sil seçeneklerini takip edin. WhatsApp, diğer Facebook uygulamalarında olduğu gibi 14 gün beklemeden tüm hesabı anında yok etme fırsatı sunuyor.

Tüm arkadaşlarınızın, ailenizin bulunduğu bir yerden kopmak zor. Nitekim bu konuda güçlü alternatifler var:

4. Psikolojik mücadele:

Belki de işin en zor kısmına geldik. Facebook, zaten bunun farkında olduğu için Instagram ve ana uygulamasında 14 gün hesap silme süresi tanıyor. Muhtemelen aldığınız kararın karşılığını Facebook yoksunluğunda psikolojik olarak göreceksiniz.

Sürekli haber alma ihtiyacınızı karşılamak için Facebook’a ya da Instagram’a geri dönmek, WhatsApp’daki grup sohbetlerinde saatlerinizi öldürmek isteyeceksiniz. Muhtemelen telefonunuzu elinize aldığınızda yapacak şeyler bulamayacaksınız.

Tüm bunlar, aslında sadece Facebook’un hayatınızdan neleri çaldığının göstergesi. Günde ortalama 2 saat 46 dakikamızı sosyal medyaya harcıyoruz. Üstelik bu sürenin saatleri bulduğu insanlar var.

Eğer Facebook’tan kurtularak bu bakti farklı uğraşlarla değerlendirmek istiyorsanız karar sizin. Biz sadece bu konuda kısa da olsa bir yol gösterdik.

Eğer Facebook’u bırakanlar, sosyal medyayı kontrollü kullananlar varsa, yorumlar kısmında diğer okuyucularımızı da tecrübeleriyle bilinçlendirebilirler.